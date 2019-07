Verona, romeno pestato e bruciato vicino alla stazione – A Verona, nella mattina dell’8 luglio 2019, un uomo romeno di 42 anni è stato ritrovato ustionato e privo di conoscenza nei pressi della stazione di Villafranca. A ritrovato è stato il macchinista di un treno in arrivo, che lo ha notato riverso a terra vicino alla banchina di un binario, praticamente in fin di vita.

É stato pestato a sangue poco lontano e poi bruciato, forse con l’intenzione di ucciderlo. Non appena il macchinista si è accorto dell’uomo ha chiamato i soccorsi. Un’ambulanza lo ha tempestivamente trasportato al Centro ustioni dell’ospedale di Borgo Trento.

Al momento non si conoscono le cause dell’aggressione ma sono in corso i rilievi della Polizia scientifica e della Squadra mobile di Verona.

