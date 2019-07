Uomo scala The Shard – Nelle scorse ore a Londra un uomo è stato sorpreso a scalare lo Shard nel quartiere di Southwark. Il primo avvistamento è stato intorno alle ore 5.15 quando il free climber era già impegnato nell’affrontare il grattacielo più alto d’Europa.

L’altezza dello Shard (la scheggia) è di 309 metri ed è opera dell’architetto italiano Renzo Piano che lo ha inaugurato nel 2012. Secondo quanto ricostruito dai media locali, l’uomo ha scalato il grattacielo senza protezioni e a mani nude.

Al termine della scalata è entrato dentro l’edificio ed è stato fermato dagli agenti che erano stati prontamente avvertiti dai primi testimoni: il free climber, però, pare non sia stato arrestato.

Non si conosce ancora la sua identità ma non è la prima volta che qualcuno si avventura sullo Shard. Tra questi, come dimenticare lo youtuber CassOnline che, nel 2017, si avventurò dalla piattaforma panoramica fino alla cima sfidando la forza di gravità con foto a penzoloni nel vuoto.

Anche nel 2013 si verificò un episodio simile: alcuni attivisti di Greenpeace sfidarono l’altezza per protestare contro il trivellamento nel mare Artico.

Ora però divampano le polemiche su come sia stato possibile che, ancora una volta, sono stati elusi i sistemi di sicurezza di quello che è considerato uno degli edifici più sensibili della capitale inglese.

L’uomo misterioso infatti è riuscito a raggiungere in tutta tranquillità il 95esimo piano dello Shard di proprietà degli emiri del Qatar.

