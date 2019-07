Tour de France 2019 classifica generale | Oggi 8 luglio | Terza tappa | Maglia gialla

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Eccola nel dettaglio dopo la terza tappa di oggi, lunedì 8 luglio 2019:

Tour de France 2019 classifica | Dopo la terza tappa

1 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 09H 32′ 19” – B : 15” –

2 WOUT VAN AERT 88 TEAM JUMBO – VISMA 09H 32′ 39” + 00H 00′ 20” – –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 09H 32′ 44” + 00H 00′ 25” – –

4 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 09H 32′ 44” + 00H 00′ 25” – –

5 MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 09H 32′ 59” + 00H 00′ 40” B : 6” –

6 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 09H 32′ 59” + 00H 00′ 40” – –

7 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 09H 33′ 04” + 00H 00′ 45” – –

8 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 09H 33′ 05” + 00H 00′ 46” – –

9 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 09H 33′ 10” + 00H 00′ 51” – –

10 WILCO KELDERMAN 146 TEAM SUNWEB 09H 33′ 10” + 00H 00′ 51” – –

