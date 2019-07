Torino, muore d’infarto dopo aver chiamato i soccorsi per il marito – Una coppia di anziani è colpita da un infarto quasi nello stesso momento. Accade a Torino, intorno alle 23 di ieri sera, 7 luglio. Perdono la vita a meno di un’ora di distanza l’uno dall’altro. Alfredo aveva 75 anni, inizia a sentirsi male dopo cena e viene improvvisamente colto da un malore.

La moglie Lina chiama immediatamente un’ambulanza e avverte il figlio. Resta in attesa, ma quando l’ambulanza arriva non c’è più niente da fare, il marito non riesce a riprendersi e lei inizia ad avvertire una fitta al petto, poco dopo si accascia terra e i medici tentano inutilmente di rianimarla. Anche lei è stata stroncata da un infarto, forse per lo shock provocatole dalla scena del soccorso del marito.

La coppia dei “Carbone”, com’era solita farsi chiamare, vivevano in via Collegno nel comune di Rivoli, in provincia di Torino. Nel vicinato li conoscevano tutti. A nulla è valso l’arrivo tempestivo dell’ambulanza. I loro cuori hanno smesso di battere insieme. Sono morti per lo stesso male, dopo aver trascorso una vita insieme.

