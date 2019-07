Terremoto oggi Catania | Adrano | Scossa | Magnitudo | Epicentro | Ultime notizie

TERREMOTO OGGI CATANIA – Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato dall’INGV nella mattinata di oggi, 8 luglio 2019, alle ore 06:38 in provincia di Catania.

L’epicentro è stato a 1 chilometro a Sud Est di Adrano, mentre l’ipocentro ha avuto una profondità di 18 chilometri.

Secondo la scala Ritcher, un evento sismico di un simile magnitudo (quale per l’appunto 3.9) è classificato come terremoto “molto leggero” e descritto come “spesso avvertito, ma generalmente non causa danni”.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non ha causato danni a cose o persone.

