TEMPTATION ISLAND 2019 STREAMING TERZA PUNTATA – Questa sera, lunedì 8 luglio 2019, torna in prima serata su Canale 5 Temptation Island 2019, il reality condotto da Filippo Bisciglia. La trasmissione che propone il viaggio nei sentimenti per sei coppie di fidanzati regala ogni anno ottimi ascolti, ed è diventato ormai un appuntamento imperdibile per molti appassionati.

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island

Anche questa sera vedremo nuovi video, attimi di tensione, colpi di scena, corna e gli immancabili falò di confronto. In particolare assisteremo subito all’inizio della terza puntata di Temptation Island 2019 ad un nuovo falò tra Nunzia e Arcangelo: lei, dopo aver deciso di uscire anticipatamente senza il fidanzato, sembra averci ripensato e ha chiesto un falò straordinario.

Intanto Jessica è sempre più vicina al single Alessandro, e per questo Andrea chiederà per la seconda volta un falò di confronto. Problemi e tensioni anche per le altre coppie rimaste in gara: Ilaria e Massimo e Katia e Vittorio.

Momenti di crisi anche per David e Cristina, i due concorrenti usciti da Uomini e Donne Over. Il loro amore sembra sempre meno solido: riusciranno a superare indenni il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019?

Ma dove guardare la terza puntata di Temptation Island 2019? In tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Temptation Island 2019 streaming terza puntata | Dove vederlo in tv

Temptation Island va in onda come sempre su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 505 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è visibile al tasto 105 del decoder.

Temptation Island 2019 streaming terza puntata | Dove vederlo in diretta streaming

Non siete a casa questa sera e non volete perdervi la terza puntata di Temptation Island 2019? Non vi preoccupate, basta avere un pc, smartphone o tablet e potete seguire in diretta streaming la terza puntata di Temptation Island usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.

Ma c’è di più. Se questa sera siete impegnatissimi e non potete seguire la diretta di Temptation Island, grazie al servizio on demand di MediasetPlay potrete recuperare in qualsiasi momento la puntata anche dopo la messa in onda.

Ma non solo. Tutte le clip, i video e le puntate intere di Temptation Island 2019 sono disponibili gratuitamente anche sulla piattaforma Witty Tv.

Appuntamento con la terza puntata di Temptation Island 2019 stasera lunedì 8 luglio 2019 alle ore 21:20 su Canale 5.

Temptation Island 2019 streaming terza puntata | Le coppie del programma

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island 2019: