Temptation Island 2019 anticipazioni terza puntata | Cosa succede | 8 luglio 2019

TEMPTATION ISLAND 2019 ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA – Stasera, lunedì 8 luglio 2019, va in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 2019, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Il programma si conferma un appuntamento fisso dell’estate: anche oggi spazio a tradimenti, confessioni, confronti e gli immancabili video durante i falò. Ma cosa accade nella terza puntata di Temptation Island 2019? Ecco tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2019 anticipazioni | Terza puntata

Torna stasera Temptation Island 2019 con nuove sorprese e colpi di scena. Appuntamento con la terza puntata oggi 8 luglio 2019 in onda su Canale 5 dalle 21.20. Il viaggio nei sentimenti per le coppie in gara continua.

Innanzitutto assisteremo al secondo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo. Come ricorderete, i due avevano già avuto un confronto e avevano deciso di abbandonare il programma separati. Ma non è finita qui.

Lei infatti, forse tormentata dai rimorsi, ha cambiato idea e vuole riavere indietro il suo fidanzato. Per questo ci sarà un falò straordinario, per provare a ricucire i rapporti. Come reagirà Arcangelo?

Spazio poi alle altre coppie rimaste ancora in gara. La crisi tra Jessica e Andrea, infatti, sembra sempre più evidente: lei appare ormai quasi innamorata del single Alessandro, mentre Andrea è sempre più stufo di questa situazione.

Sarà infatti lui a chiedere per la seconda volta il falò di confronto, e adesso, da regolamento, la fidanzata non può rifiutarsi. La coppia in questi giorni è al centro di numerose polemiche, perché sui social in molti hanno ipotizzato che i due stiano recitando una sorta di copione.

Aria di tempesta anche per la coppia di Temptation Island 2019 composta da Katia e Vittorio. Lei finora si è dimostrata molto aperta nei confronti degli altri single, ma ultimamente anche Vittorio ha alzato la testa, avvicinandosi a una tentatrice, tanto che potrebbe esserci stato anche un bacio.

Crisi anche tra Sabrina e Nicola che erano arrivati a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto, visto la differenza d’età di ben 12 anni. Lei è sempre più legata al single Giulio, mentre Nicola ha fatto amicizia con poche ragazze, e trascorre quasi tutto il tempo nel villaggio da solo.

Falò in vista anche per Massimo e Ilaria. Lui chiederà alla single Elena di dormire insieme: una scena che manderà la fidanzata su tutte le furie. Infine tensione anche per la coppia uscita da Uomini e Donne over e composta da David e Cristina: lui continua a chiedersi quanto sia forte il loro amore. Chissà che nel corso di questa terza puntata di stasera non arrivi qualche risposta in più.

