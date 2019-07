Stasera su Rai 1 | Non sposate le mie figlie | Film | 8 luglio 2019

STASERA IN TV RAI 1 NON SPOSATE LE MIE FIGLIE – Questa sera va in onda un nuovo film su Rai 1. Per far fronte al palinsesto estivo, dopo la scottatura di Un passo dal cielo in replica ieri sera, il canale ammiraglio della Rai propone una commedia tutta francese al suo pubblico del lunedì.

Si tratta di Non sposate le mie figlie, una pellicola del 2014 diretta da Philippe de Chauveron che affronta il tema della famiglia allargata, condita con differenze religiosi e culturali che daranno il capogiro a mamma e papà.

Vediamo insieme di cosa parla Non sposate le mie figlie, questa sera lunedì 8 luglio 2019 in prima serata su Rai 1.

Non sposate le mie figlie è una commedia che vede al centro dell’attenzione Claude e Marie, marito e moglie che hanno messo al mondo quattro figlie insegnando loro la religione cattolica. I genitori avrebbero voluto assistere al matrimonio tradizionale delle loro quattro figlie e invece così non è stato, almeno per le prime tre.

La primogenita ha sposato un musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese. L’unica speranza per Claude e Marie è l’ultima figlia Laure, che sembra aver conosciuto un comunissimo uomo francese. Niente di più facile, forse fin troppo, ma a mamma e papà va bene così dopo le ultime tre delusioni.

Peccato che Laure abbia tenuto loro nascosto un dettaglio: Charles, il suo futuro sposo, è un uomo di colore.

A che ora va in onda Non sposate le mie figlie? La pellicola francese, che ha avuto anche un sequel arrivato nelle sale proprio nel 2019, è attesa questa sera, lunedì 8 luglio 2019, alle ore 21:20 su Rai 1.



