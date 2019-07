Spot abbandono cani Genova – A Genova è polemica per uno spot ideato da una agenzia funebre contro l’abbandono di animali, un fenomeno purtroppo in aumento soprattutto nella stagione estiva.

“A chi abbandona auguriamo il peggio”, si legge sui cartelloni pubblicitari affissi sugli autobus del capoluogo ligure accanto alla foto di un cane impaurito. I cartelloni, promossi dalla Gianelli Srl, si trovano su quindici autobus di AMT prevalentemente in zona Valpolcevera, Centro e Levante.

“Sì, il senso è un po’ forte ma il fatto che sia notata è quello che conta “, ha fatto sapere a ‘Repubblica‘ uno dei titolari della pompe funebri, Carlo Siffredi. Il messaggio provocatorio, come prevedibile, ha diviso e creato polemiche al punto che, in principio, era stato anche bloccato dall’ufficio legale salvo poi essere promosso successivamente.

Spot abbandono cani Genova

“Il peggio è un concetto relativo – ha aggiunto il titolare della agenzia di onoranze funebri – ad esempio se a me augurassero di trovarmi in paradiso con sette vergini sarebbe per il me peggio perché ormai anziano.

È vero che pensiamo agli animali, ai cani in particolare e abbiamo ideato questa frase per sensibilizzare le persone e farci pubblicità: un fifty-fifty diciamo tra l’attenzione dovuta contro l’abbandono e la pubblicità anima del commercio”.

