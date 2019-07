Simona Ventura Rai 2 | Carlo Freccero | Ultime notizie | Indiscrezioni | Palinsesto

Simona Ventura Rai 2 Ultime notizie – Per adesso è certo che Simona Ventura si occuperà di una striscia domenicale dalle 12 alle 13 sul calcio. Un format con molto intrattenimento. Partirà da settembre su Rai 2, ma resta il rebus The voice e Il collegio (dove farebbe la voce fuori campo al posto di Magalli). Secondo indiscrezioni i due format sarebbero in cantiere per il 2020 quando il direttore Freccero potrebbe non essere più alla guida di Rai 2. Quindi troppo presto per parlarne.

Di certo, per ora, c’è questa nuova avventura per Super Simo: una sorta di domenica sportiva 3.0. La Ventura, ai tempi d’oro con Quelli che il calcio e L’isola dei famosi (all’epoca in onda su Rai2) è sicuramente una delle grandi protagoniste della tv italiana. Poi è scomparsa dai radar, ma è tornata più forte di prima con quel coraggio e con una determinazione che da sempre l’hanno contraddistinta.

Simona è partita per l’Honduras, all’Isola dei famosi condotta dalla Marcuzzi, dove ha avuto un vero riscatto. E’ tornata in video, amata e apprezzata da tutti con quel carisma inconfondibile. Adesso la rinascita. Che sta scrivendo, giorno dopo giorno.

Simona Ventura Rai 2 | Le indiscrezioni sul nuovo programma della domenica

Infatti, Simo su Rai 2 starebbe alla prese con l’organizzazione di questo nuovo forma domenicale. Dovrebbe andare in onda dalle 12 alle 13, visto che è stato cancellato lo storico Mezzogiorno in famiglia di Michele Guardì. Intanto, il direttore Freccero vuole portare ad ascolti record Rai 2. Magari lanciando una sfida a Mediaset, come ci aveva svelato qualche tempo fa in occasione del premio Moige alla Camera dei Deputati.

Il direttore Freccero, impegnato con il suo staff alla stesura del nuovo palinsesto, sta puntando molto su nuovi personaggi che possano portare una ventata di novità alla Rete. Quindi non solo la Ventura, ma anche Stefano De Martino e i grandi della commedia italiana: Rocco Papaleo o Veronesi (solo per citarne alcuni). Si tratta, al momento, solo di indiscrezioni.

