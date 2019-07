Saturno visibile dalla Terra: ecco quando e come vedere il pianeta degli anelli

“Saturno contro“, letteralmente. Domani, 9 luglio 2019, il pianeta degli anelli si troverà a una distanza minima dalla Terra e al massimo della sua luminosità. Eccezionalmente, Saturno sarà visibile, con i suoi anelli, per tutta la notte.

Martedì 9 luglio Saturno si troverà a 1 miliardo e 351 milioni di chilometri dalla Terra e “in opposizione”, cioè, come spiega ad Ansa Paolo Volpini dell’Unione astrofili italiani (Uai), in una posizione opposta a quella del Sole.

“Quando il Sole tramonta, sorge il pianeta, che resterà visibile tutta la notte”, continua l’esperto. Muniti di binocolo, sarà addirittura possibile vedere gli anelli che ruotano intorno al sesto pianeta del sistema solare.

In vista di questo avvenimento eccezionale, sono stati allestiti osservatori pubblici in diverse zone d’Italia, come Campiglia Marittima (Livorno) Rocca di Papa (Roma), Castiglione della Presolana (Bergamo) Siracusa e Montecalvo Irpino (Avellino).

Volpini ha anche specificato come e dove osservare il pianeta nel corso della nottata di domani. “A inizio serata si può cercare il pianeta sull’orizzonte orientale, tra le stelle della costellazione del Sagittario. Poi, nelle ore centrali della notte tenderà a spostarsi verso sud”, ha detto.

Dopo Saturno, sarà il turno di Plutone, che entrerà in opposizione con il Sole nella notte del 14 luglio 2019 e sarà visibile nella stessa parte del cielo in cui sarà visibile Saturno domani, cioè nella costellazione del Sagittario.

