Sabina Bakanaci Temptation Island 2019 | Tentatrice | Single | Chi è | Andrea | Instagram

SABINA BAKANACI TENTATRICE TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Una delle tentatrici che più sta facendo parlare di sé in queste puntate di Temptation Island 2019 è Sabina Bakanaci.

Per i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2019 il compito è quello di cercare di conquistare il cuore dei fidanzati e delle fidanzate presenti nel programma per far scoppiare le coppie e farli andare via separati dalla trasmissione di Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia.

In tutto sono sei le coppie che prendono parte a questa nuova edizione di Temptation Island. Sabina ultimamente si è molto avvicinata ad Andrea, il fidanzato di Jessica Battistello.

Sabina Bakanaci Temptation Island 2019 | Chi è

Sabina ha appena 23 anni, e attualmente lavora quando le capita come modella. Vorrebbe infatti sfruttare tutta la sua bellezza per mantenersi da sola, facendo appunto la modella. In passato ha già partecipato a due importanti manifestazioni di bellezza come Miss Italia e Miss Mondo.

Dopo aver partecipato a vari concorsi di bellezza e fatto molti shootings, ha partecipato a un concorso nella sua Urbania, venendo eletta Miss Barco. L’anno successivo è Miss Miluna.

Passionale e socievole, ama stare con gli amici ed è una buona forchetta. Si diverte molto anche a cucinare, e il suo piatto forte sono le lasagne.

Sabina, single tentatrice di Temptation Island 2019, ama molto il calcio ed è molto tifosa della Juventus.

Sabina Bakanaci Temptation Island 2019 | Instagram

Essendo una bella ragazza, Sabina è molto seguita sui social. Su Instagram infatti il suo profilo è seguito da circa 20mila persone.

