Tra le coppie della Royal Family, ce n’è una che la Regina Elisabetta preferisce. E non è quella che tutti si aspettano.

D’altronde i suoi nipoti, Harry e William, non fanno altro che deluderla, e per questo avrebbe declassato persino Kate e William dalla sua personale classifica delle coppie della Royal Family.

Chi preferisce allora tra le coppie della Royal Family?

Se prima il duca e la duchessa di Cambridge potevano stare tranquilli, sicuri di essere i preferiti della Regina a causa della natura ribelle di Harry e Meghan, secondo la giornalista britannica Ingrid Seward, Elisabetta avrebbe espresso la sua ultima preferenza in favore di una terza coppia.

Sarebbero Zara Phillips, figlia della principessa Anne, e suo marito Mike Tindall ad aver conquistato il cuore della Regina Elisabetta.

Per quest’ultima, infatti, William e Kate sarebbero troppo formali e convenzionali, quasi all’opposto quindi dei più piccoli duchi di Sussex.

E allora, forse, la verità sta nel mezzo: sembra che, in un’intervista, la Regina Elisabetta abbia dichiarato alla reporter britannica di apprezzare Mike e Zara per via della loro spontaneità e capacità di far ridere.

Sarà forse anche per questo che William e Kate Middleton, al battesimo di Archie, celebrato il 6 luglio scorso, si sono mostrati particolarmente insofferenti.

Regina Elisabetta chi preferisce | Dettaglio dal Battesimo di Archie

Osservando una immagine che ritrae la Royal Family quasi al completo – nella quale la Regina Elisabetta, infatti, non appare, a causa della sua assenza alla cerimonia – l’esperto Judi James ha dichiarato al Daily Mail che il principe William, arrivato al battesimo indossando occhiali da sole scuri, sembrava star entrando nella “modalità buttafuori del locale notturno”, mentre la postura di Kate la faceva apparire “pronta a fuggire”.

Cosa sta succedendo ai due duchi di Cambridge? Forse c’entrano le preferenze della Regina.

Battesimo Archie, la foto. Ma gli esperti notano un particolare: “È la prova dell’insofferenza di William e Kate”