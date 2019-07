Ramazzotti Pellegrininelli motivo rottura – Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. “L’amore che è stato si è trasformato”, ha dichiarato la coppia facendo intendere che la decisone della separazione sia stata presa di comune accordo.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: “L’amore che è stato si è trasformato”

La 31enne bergamasca e il cantautore di 24 anni più grande hanno rilasciato un comunicato stampa in cui hanno annunciato la decisione di lasciarsi dopo dieci anni di amore.

“Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme – hanno scritto Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli – Oggi i rapporti sono sereni, il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati”.

Eros Ramazzotti, tutto quello che c’è da sapere sul cantante italiano

“Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”.

Ramazzotti Pellegrininelli motivo rottura: ecco perché si sono lasciati

Ma secondo i rumors la motivazione che avrebbe portato la coppia a lasciarsi sarebbe un’altra. Ad allontanare Ramazzotti e Pellegrinelli sarebbe stata infatti la lontananza. Secondo quanto riporta il sito di gossip dilei.it, infatti,”Lui è sempre in giro per il mondo, impegnato con tour e concerti, lei modella in ascesa, testimonial di noti brand di moda, è assorbita da shooting fotografici e collaborazioni”.

“Chi li conosce afferma che Eros e Marica ormai si vedevano sempre meno ed erano davvero pochi i momenti che riuscivano a trascorrere insieme, assorbiti dal lavoro e dalla carriera”, si legge.

Ramazzotti e Pellegrinelli erano legati dal 2009 e si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014 con rito civile. La coppia ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di otto e quattro anni.

Eros racconta le difficoltà di sua figlia Aurora: “Ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani”