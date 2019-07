Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 9 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, martedì 9 luglio 2019, segno per segno.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2019 | Previsioni

Tensioni in arrivo per l’Ariete nella giornata di domani. Secondo Paolo Fox, l’amore vi provocherà qualche mal di stomaco, qualche scontro di troppo potrebbe rimanere indigesto, anche perché ultimamente ci sono stati troppi sbandamenti che hanno fatto vacillare il vostro cuore. Non sapete più dove posizionarlo, forse perché è venuta a mancare la fiducia e avete difficoltà a tornare indietro.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Toro, giornata di riflessione sarà per voi quella di domani: rivaluterete di molto le decisioni prese negli ultimi tempi e dei possibili passi indietro da fare. I problemi maggiori arrivano dall’economia, avete paura di aver speso un tantino troppo di recente e state gestendo con parsimonia ogni singola spesa. Anche l’amore vi darà da pensare, siete alla ricerca delle giuste certezze.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, arriva una buona notizia per voi che cambierà in meglio il vostro umore. Sarete molto ottimisti nella giornata di domani, anche riguardo l’amore ma non solo. Avrete una grande forza dalla vostra parte che vi permetterà di affrontare al meglio alcune situazioni. L’unica area che frutta qualche problema è il lavoro.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Cancro, giornata negativa per voi. Sarete molto giù di corda, anche a causa dell’amore che continua a tormentarvi con i suoi alti e bassi, ma non dovreste guardare il bicchiere mezzo vuoto. Piuttosto, sarà proprio l’amore a risollevarvi un tantino il morale domani perché i conflitti sembrano essersi ormai sfumati. A tormentarvi ci pensa l’area professionale, fate attenzione.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari amici del Leone, cercate di mantenere la positività domani perché ne avrete bisogno. Le giornate saranno difficili, colpa anche del caldo, e dovete tenere gli occhi aperti. Siete un segno forte, ma avete bisogno di controllo altrimenti rischiate di risultare presuntuosi agli occhi degli altri.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

LE PREVISIONI PER L’ESTATE

Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata positiva e serena per voi che amate la tranquillità. Siete in fase di recupero e la vostra energia positiva sarà utile per risolvere alcune questioni lasciate in sospeso.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari amici della Bilancia, domani avrete una vena molto polemica, vorrete discutere per ogni minima cosa, qualcosa non va e vorreste chiarire con il diretto interessato, ma forse non vi viene dato modo per farlo e covate questo grande rancore dentro che prima o poi esploderà.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Scorpione, giornata positiva per voi quella di domani. Sono in arrivo nuove idee per voi che avete sempre voglia di sperimentare la vostra creatività. Anche l’amore procede a gonfie vele, l’importante è non soffermarsi su dettagli futili.

Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, è ora di cambiare pagina, non vi fa bene rimanere ancorati al passato piuttosto dovete cambiare, rinnovarvi per il meglio, cambiare obiettivi e allargare gli orizzonti. Provate a osare un po’, anche in amore.

Cari Capricorno, domani potrebbero esserci un po’ di problemi in amore per voi. Alcune perplessità vi hanno accompagnato in questa relazione e non riuscite più a tenerle soffocate, eppure avete paura di confrontarvi con il partner, forse perché a spaventarvi di più è l’idea di aver potuto avere ragione.

Cari Acquario, la giornata di domani vi darà qualche pensiero dal punto di vista economico, siete alla ricerca del giusto compromesso per evitare di spendere troppo ma anche di saltare il periodo prolifico dei saldi. Siete ossessionati al punto da escludere tutto il resto, anche l’amore.

Cari Pesci, domani sarà una giornata positiva secondo l’oroscopo di Paolo Fox, arriveranno ottime risposte a quelle domande che vi turbavano da tempo. Le soddisfazioni arrivano, dal partner e dalla famiglia. Le stelle sono a vostro favore, quindi approfittatene per cimentarvi in quello che vi preme di più, amore o lavoro che sia.