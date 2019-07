Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 8 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 8 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2019 | Previsioni

Sarà un lunedì da rivedere, per voi dell’Ariete. Vi sentite molto stanchi e siete perennemente sotto stress a causa di un lavoro che vi soddisfa e delle aspettative della vostra famiglia che non riuscite a soddisfare. Cercate di essere pazienti in questa giornata e iniziate a guardarvi un po’ attorno in cerca di nuove occasioni per svoltare.

Per voi del Toro questo lunedì inizia con un insolito nervosismo. Il problema è legato ad alcune spese improvvise che hanno fatto sorgere alcuni problemi economici. Inoltre, sul lavoro vi hanno affidato un importante progetto. La cosa vi lusinga, ma vi provoca anche molta ansia.

Amici dei Gemelli, per voi questo lunedì sarà molto positivo. Vi sentite bene fisicamente e approfittate del vostro benessere per passare bei momenti con il partner. Se siete single, tuffatevi in una nuova avventura. Nel frattempo, sfogatevi con una persona speciale, se avete delle preoccupazioni legate al lavoro: chi vi vuol bene veramente sa cosa consigliarvi, senza alcun interesse personale. Ascoltatelo.

Il Cancro in questo lunedì pensa al suo futuro. Siete alla vigilia di un’importante scelta che potrebbe cambiare la vostra vita. Per questo motivo, vi sentite leggermente sotto pressione. Le stelle vi consigliano di rimandare ancora un po’ la vostra decisione e nel frattempo mettere ordine nelle vostre priorità: amore, famiglia o lavoro?

Siete uno dei segni fortunati di questo lunedì 8 luglio 2019. Tutto andrà per il verso giusto, grazie alla benevolenza delle stelle. In amore vi divertirete con il partner, provando un’esperienza che non avevate mai fatto prima. Se siete single, invece, avete da poco conosciuto una persona che vi fa battere il cuore. Sul lavoro vi sentite stimati e presi in considerazione: e non è una cosa così frequente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2019 | Vergine

È un periodo positivo anche per la Vergine, che dopo una fase zeppa di acciacchi fisici e di stress sembra rialzare nuovamente la testa. In amore, adesso, sembra andare tutto bene, con una complicità ritrovata con il partner. Il lavoro, invece, non è tra le vostre priorità: vi dedicate all’ordinaria amministrazione e per ora vi va bene così.

Non siete in gran forma e ve ne accorgete appena vi alzate. Vi sentite un po’ spossati. Sarà il caldo? O quella cattiva notizia che avete ricevuto ieri sera e non vi ha fatto dormire? In ogni caso, cercate un po’ di relax in questo lunedì. Rimandate alcune importanti questioni di lavoro a momenti più propizi.

Amici dello Scorpione, Cupido è con voi. Vi sentite irresistibili: se siete in coppia, il partner impazzirà di gioia al solo vedervi. Se siete single, invece, volete soltanto divertirvi senza alcuna voglia di tuffarvi in nuove avventure. Qualche problema sul lavoro, dove non vi sentite abbastanza valorizzati. Guardatevi attorno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, siete di buonumore e la vostra felicità sarà contagiosa per tutti coloro che vi staranno attorno. Il merito è dell’estate, la vostra stagione preferita, ma anche di una persona speciale che avete conosciuto. Non fate che pensare a lei. In questo giorno di stelle benevole potrebbe anche arrivare il momento di dichiararsi.

Cattivo umore, stanchezza, paura del futuro. Non sarà un lunedì da incorniciare per voi del Capricorno, ma per fortuna nel pomeriggio riceverete una buona notizia che sistemerà almeno in parte la giornata. Occhio alle spese eccessive: iniziate a contenervi di più. Ascoltate i consigli di un amico speciale, soprattutto per una scelta che vi preoccupa molto.

Per l’Acquario inizia una settimana non proprio facile. Malessere fisico, stanchezza mentale e stress da lavoro non aiutano. Il consiglio delle stelle è quello di circondarvi di persone che vi vogliono bene e di non pensare troppo al lavoro. Pensate anche un po’ di più ai vostri familiari, che vorrebbero ricevere vostre notizie un po’ più spesso.

Non vi potete lamentare, amici dei Pesci. Il vostro lunedì inizierà nella norma, con la solita routine da affrontare, tanto noiosa quanto rassicurante. Non amate i contrattempi, né le sorprese. In questa giornata, non avrete nessuna delle due. E in fondo vi va bene così. Bei momenti dal punto di vista sentimentale nel corso della serata: approfittatene.

