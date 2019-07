Oroscopo di oggi 8 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 8 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 8 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo di oggi lunedì 8 luglio 2019

Non sarà una giornata da dimenticare, ma nemmeno da incorniciare. Inizierete con una grossa delusione, visto che aspettavate da tempo per stamattina una grossa novità sul lavoro, che puntualmente non è arrivata. Proseguirete però in crescendo, grazie soprattutto al vostro partner, che vi farà passare momenti spensierati.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oggi vi sentite un po’ cattivi e decidete di fare un po’ di “pulizia” nelle vostre amicizie. Siete stanchi dei falsi amici, come anche delle persone che non reputate alla vostra altezza. Prendete quindi delle decisioni drastiche, anche se vi rendono impopolari. In serata potrebbero inoltre arrivare alcune discussioni con il partner.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DEL 2019

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 8 luglio 2019 | Gemelli

Per voi dei Gemelli si apre una settimana un po’ particolare, e non in senso buono. Vi sentite stanchi, soprattutto a causa dei fasti del weekend, e non avete molta voglia di affrontare la solita routine. Il problema è che a lavoro alcuni dei vostri capi hanno capito che vi state impegnando poco e potrebbero sorgere dei problemi.

Amici del Cancro, oggi passerete una giornata all’insegna della famiglia. Sentite proprio il bisogno di passare del tempo con le persone che vi hanno visto crescere e trascurerete per un giorno persino il lavoro, a cui siete così legati. Nel pomeriggio, una bella notizia vi farà ritrovare il sorriso anche in amore.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oggi sarà un lunedì speciale per voi, grazie anche a Mercurio che entra nel vostro segno e vi regala una scarica di energia. Sul lavoro, il progetto che vi hanno affidato procede senza intoppi e anzi contate di consegnarlo anche in anticipo. In famiglia, invece, vi siete messi alle spalle un periodo difficile e adesso guardate al futuro con più ottimismo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 8 luglio 2019 | Vergine

La Luna entra nel vostro segno ma non vi porta di certo buone notizie. Anzi, porta in dote ansia e stress, soprattutto sul lavoro. Che fare? Dedicatevi agli amici di sempre, uscite, divertitevi e cercate di staccare la testa. In fondo, non si vive di solo lavoro.

Amici della Bilancia, questo lunedì non sarà di certo il migliore della vostra vita. Una cattiva notizia durante la mattinata vi rovinerà l’umore. Aggiungeteci poi lo stress di alcuni capi che a lavoro vi stanno particolarmente addosso e la frittata è fatta. Le stelle predicano calma e pazienza, arriveranno momenti migliori.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Lo Scorpione oggi può sorridere, perché sarà di certo il segno del giorno. Non c’è un solo ambito della vostra vita che non vi darà soddisfazioni: amore, lavoro, soldi. Ma tutto a gonfie vele, anche al di sopra delle vostre aspettative. A voi adesso il compito di far sì che non sia soltanto un momento passeggero.

Oroscopo di oggi 8 luglio 2019 | Sagittario

Per il Sagittario, questo lunedì è proiettato al futuro. Avete intenzione di cambiare totalmente vita: dal lavoro alla città in cui vivete, passando anche per una relazione d’amore – per alcuni di voi – che non vi dà più stimoli. Finora vi è mancato il coraggio di passare dai propositi alle azioni. Oggi potrebbe essere il giorno giusto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Sentite particolarmente la mancanza di alcuni familiari, che si sono trasferiti lontani da voi per motivi di lavoro. A volte non è facile colmare le distanze semplicemente con una telefonata, perché abbracciarsi è tutta un’altra cosa. Per fortuna però, con una bella sorpresa queste persone vi daranno dimostrazione dell’affetto che provano nei vostri confronti, facendovi tornare il sorriso.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Urano entra nel vostro segno e crea scompensi, soprattutto dal punto di vista dell’umore. Sul lavoro non siete ben visti da alcuni superiori e soprattutto non siete riusciti a costruire un buon rapporto con i colleghi. Questa cosa vi pesa molto, ma al momento le stelle vi consigliano di soprassedere e pensare soprattutto all’amore.

Amici dei Pesci, occhio alle spese eccessive che avete affrontato negli ultimi giorni. Anche oggi avrete delle commissioni impreviste da sbrigare, quindi da domani sarà meglio risparmiare un po’. Buone notizie in amore, soprattutto se siete single.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.