Oroscopo di domani | 9 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 9 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 9 luglio 2019:

Oroscopo di domani 9 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari amici dell’Ariete, domani potreste avvertire alcune sensazioni scomode. Qualche problema in amore vi farà sentire in trappola, mentre alcune difficoltà lavorative vi faranno venir voglia di scappare verso nuovi orizzonti. Il cambiamento talvolta è necessario, altre volte un diversivo. Riflettete prima di compiere qualunque mossa.

Cari amici del Toro, la giornata di domani vi vedrà piacevolmente sereni. Avete voglia di coltivare i vostri rapporti interpersonali, forse perché ultimamente il lavoro ha risucchiato la vostra attenzione al punto da farvi escludere tutto il resto. Non possiamo vivere per lavorare, quindi quando tornate a casa lasciate il lavoro da parte e concedetevi il lusso di vivere.

Oroscopo di domani 9 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata impegnativa per voi sarà quella di domani. Volete dimostrare a tutti i costi di aver avuto ragione, ma i vostri interlocutori potrebbero avere altre prove dalla loro parte. Attenzione alle parole che utilizzerete, calibrate i toni e cercate di non esagerare con il vostro punto di vista; bisogna anche sapersi mettere nei panni degli altri e fare retromarcia ammettendo i propri sbagli.

Cari amici del Cancro, qualche problema sentimentale renderà la vostra giornata un tantino irrequieta. Cupido ha deciso di rimangiarsi la freccia scagliata contro il vostro cuore, gli errori capitano anche ai migliori, ma non temete perché a fine mese la Luna tornerà nel vostro segno e vi aiuterà a rimettervi in carreggiata. Fino ad allora, non disperate.

Cari Leone, la Luna in Bilancia vi aiuterà a riconquistare la persona amata. Avete commesso un errore ed errare è umano, quindi rimboccatevi le maniche e trovate il modo per farvi perdonare. Il lavoro vi darà qualche pensiero di troppo, ma se non è urgente lasciate correre.

Oroscopo di domani 9 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, avete trascurato di recente i vostri hobby per facilitare alcune fasi di routine che però sono sempre più difficili da mandar giù. L’amore non vi aiuta, anzi, sembra essere un peso aggiuntivo. Vale la pena lasciare le cose come sono?

Cari amici della Bilancia, dovreste evitare sforzi fisici in questo periodo delicato dove le stelle non sembrano essere favorevoli a troppi sbalzi d’energia. Tenete d’occhio la salute e non solo, anche le vostre finanze potrebbero risentire di eccessive fasi di shopping. Va bene che è tempo di saldi, ma non dovete poi piangere miseria da qui al prossimo anno.

Cari amici dello Scorpione, la giornata di domani vi vedrà un po’ tesi. Non amate il clima che si respira ultimamente a lavoro, quindi preferireste tagliare i ponti e andare da qualche altra parte, forse perché non vi sentite rispettati e apprezzati. Anziché scappare, potreste invece farlo presente.

Oroscopo di domani 9 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani vi permetterà di esplorare il vostro talento. Ultimamente avete preferito giocare in panchina lasciando agli altri il posto in prima fila, ma non potete procedere così per tutta l’estate, adesso tocca a voi splendere quindi dateci dentro!

Cari amici del Capricorno, la giornata di domani vi vedrà più impegnati del solito. Vorreste andare in vacanza e dimenticarvi dei problemi, ma il lavoro chiama e non potete rifiutare la telefonata. Portate pazienza ed evitate battibecchi inutili.

Cari amici dell’Acquario, le stelle prevedono una giornata movimentata per voi. Domani potreste confrontarvi con una realtà difficile, una verità scomoda venuta a galla dopo mesi di sospetti e continue negazioni. Aver avuto ragione questa volta non ripaga, perché avvertite di aver perso stima e fiducia in quella determinata persona.

Cari amici dei Pesci, non volete proprio saperne di darvi un freno e preferite affogare i dispiaceri nello shopping piuttosto che fare mente locale e capire l’origine del problema. Perché è palese che esiste un problema, ma la verità è che non volete affrontarlo. Ascoltate chi vi sta vicino, una parola saggia potrebbe fare la differenza in questo periodo.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 8 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

