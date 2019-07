Oroscopo Branko 8 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 8 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di luglio, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 luglio 2019.

Oroscopo TPI di oggi: le previsioni delle stelle per la giornata di lunedì 8 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 8 luglio 2019: le previsioni segno per segno

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

Cari Ariete, la settimana parte con un cambio di Luna che vi metterà di pessimo umore, il nervosismo quest’oggi sarà molto elevato, vivrete forti agitazioni tra oggi e domani. A ostacolarvi di più è la combinazione micidiale tra Sole-Saturno che creerà non pochi conflitti, in campo professionale in particolare.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dall’8 al 14 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Cari amici del Toro, occhio alla vostra salute, l’avete trascurata troppo di recente e questo non va bene, data la crescente ostilità di Marte e Mercurio. Non dovete pretendere troppo da voi stessi, ma non dovete neppure lasciar correre la vena creativa che potrebbe scatenarsi in questa giornata dove Sole e Plutone vi aiutano a dare il meglio di voi stessi. La Luna invece vi darà il giusto supporto per affrontare risvolti professionali, c’è in ballo il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: i segni fortunati di oggi 8 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Oroscopo Branko 8 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in Bilancia sarà la vostra spalla da rimorchio. Questo è un periodo perfetto per alimentare i sentimenti, dovete curarli e annaffiarli come se fosse il giardino dell’amore, soprattutto se siete rimasti soli troppo a lungo. Secondo l’oroscopo di Branko, quest’oggi potreste incontrare una persona speciale che vi travolgerà; chi invece è in coppia da tempo potrebbe non resistere alla pressione travolgente di Marte.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cancro, il primo quarto in Bilancia nasce tra oggi e domani il che significa che avvertirete una forte pressione da parte della famiglia. Tanti progetti personali sono in corso, chi deve dar conto al matrimonio e ai figli avrà il suo gran da fare in queste giornate frenetiche. Avvertite una sorta di pressione perché siete fermi a un bivio, incastrati tra ciò che è vecchio e nuovo.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Leone, con la Luna in Bilancia le donne Leone non avranno bisogno di essere autoritarie perché sono nate già regine. Secondo Branko, questa sarà una giornata promettente da ogni punto di vista, avvertirete una grande serenità, anche quei Leone single che bramano un incontro romantico potrebbero vedere il desiderio diventare realtà.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 8 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, l’opposizione Sole-Saturno aiuta la vostra ricrescita personale e professionale. La Luna aiuta a far lievitare le vostre finanze, il lavoro non poteva andare meglio di così, un successo dopo l’altro hanno aiutato la vostra carriera a diventare stabile. Anche l’amore alla riscossa.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Bilancia, quest’oggi l’opposizione Sole-Saturno potrebbe darvi qualche problema di comunicazione. No, nessuna assenza di segnale, è che proprio non vi va di mettervi in gioco. Il vostro problema riguarderà le persone autorevoli, per i più giovani le figure genitoriali, insomma non avrete il coraggio di affrontare chi detiene il potere.

Cari Scorpione, ultimamente avete scelto di agire tramite ripiego anziché credere fermamente nelle vostre battaglie e alle stelle bocciano quest’atteggiamento remissivo. Non potete reagire alle difficoltà della vita in questo modo, la rinuncia è una cosa che non vi appartiene. In campo sentimentale, evitate scappatelle dalla vita di coppia perché potrebbero portare soltanto problemi.

Oroscopo Branko 8 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Bilancia farà magie nella vostra carriera. Pare che questa sia la settimana meglio illuminata dello zodiaco, quindi conviene approfittarne. Giove e Marte vi aiuteranno a salire sul palcoscenico dell’amore come protagonisti, potrete conquistare chi da tempo fugge oppure puntare a un altro obiettivo e inseguire la novità.

Cari Capricorno, avvertite un po’ di crisi nelle collaborazioni professionali, l’opposizione tra Saturno nel segno e Sole in Cancro vi hanno fatto capire di non poter continuare sulla stessa strada con determinate persone, soprattutto se ci sono in ballo progetti per la vostra carriera. Ultimamente avvertite poca fiducia in voi stessi, colpa della Luna che cambia fase e quindi vi rende meno audaci.

Cari Acquario, qualche parola di troppo crea danni, non grossi ma nella giusta misura soprattutto nel matrimonio. Evitate gli eccessi verbali per oggi, soprattutto in campo professionale, alcune gaffe potrebbero non essere dimenticate tanto in fretta.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Cari Pesci, è da un po’ di tempo che ostentate una certa sicurezza in voi stessi e quest’oggi con Luna in bilancia vi sentite in grado di portare avanti qualsiasi trattativa. Anche l’amore vi sorride, quella storia che parte più come un’avventura estiva potrebbe invece rivelarsi molto di più.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE