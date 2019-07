Non sposate le mie figlie trama | Di cosa parla il film | Famiglia | Rai 1

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE TRAMA – Non sposate le mie figlie è una commedia del 2014 tutta francese, diretta da Philippe de Chauveron. La pellicola affronta con tocco divertente una tematica molto attuale e cioè l’allargamento delle famiglie, dal punto di vista religioso e della cultura.

La pellicola è arrivata nelle sale cinematografiche nel 2014 ma, dopo cinque anni, Philippe de Chauveron ha realizzato un sequel che è stato distribuito nel 2019.

Ma di cosa parla Non sposate le mie figlie? Vediamo insieme la trama.

Non sposate le mie figlie parte dalla storia di Claude e Marie, una coppia borghese cattolica che vive in un paesino della Loira. I due hanno cresciuto le loro quattro figlie secondo la tradizione francese, ma la loro tranquillità viene stravolta dai matrimoni delle ragazze.

La primogenita sposa un musulmano, la secondogenita un ebreo e la terza un cinese ateo. A Claude e Marie crea non poca difficoltà tutta questa diversità, conciliare tradizioni e religioni, motivo per cui puntano tutto sulla figlia minore Laure, che pare essersi fidanzata con un comune uomo francese.

Claude e Marie sognano il classico matrimonio in chiesa, senza difficoltà, e Laure restituisce loro questo sogno, infranto dalle prime tre figlie. Quello che però non sanno è che il promesso sposo, Charles, è di origini ivoriane. Laure eviterà di divulgare troppo presto questo dettaglio per non deludere i genitori.

Ma se Claude e Marie credono di avere tutti i diritti per infastidirsi, anche i genitori di Charles non sembrano vedere di buon’occhio l’unione con una donna bianca. André, il padre di Charles, è convinto che Claude debba pagare il matrimonio – essendo il padre della sposa e come risarcimento simbolico di quello che i bianchi hanno inflitto alla popolazione nera.

Arriva il momento in cui i consuoceri devono conoscersi. I cognati invece decidono di pedinare Charles, sperando in qualche colpo di scena, un segreto oscuro come un’amante che possa impedire le nozze.

