NON SPOSATE LE MIE FIGLIE STREAMING – Avete voglia di un bel film? Una commedia, magari? E che ne direste di una francese? Non sposate le mie figlie – titolo originale Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? – è arrivata nelle sale cinematografiche nel 2014 e la Rai la ripropone in prima serata per entusiasmare il palinsesto estivo.

Non sposate le mie figlie vede al centro della vicenda una grande famiglia allargata. Claude e Marie hanno messo al mondo quattro figlie e confidavano in quattro matrimoni cattolici da celebrare in chiesa.

Le prime tre figlie, purtroppo per loro, hanno scelto mariti di nazionalità e religione diversa: la primogenita ha sposato un musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese. Le speranze dei genitori sono riposte nell’ultima figlia, Laure, che sembra aver conosciuto un comunissimo francese che, però, è di colore.

Il successo del primo film ha portato il regista Philippe de Chauveron a realizzare anche un sequel intitolato Non sposate le mie figlie 2, arrivato nelle sale nel 2019.

Ma dove vedere il film? In tv o in streaming?

Non sposate le mie figlie è un film del 2014 che Rai 1 ripropone in prima serata lunedì 8 luglio 2019, alle ore 21:20. Per far fronte al palinsesto estivo, il canale ammiraglio della Rai propone film e serie televisive in replica. Per fortuna, quella di questa sera è una commedia divertente alla francese.

Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovarlo anche al tasto 101.

Il cast di Non sposate le mie figlie

Chi vuole seguire in diretta streaming Non sposate le mie figlie può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente i propri contenuti. Tutto quello che dovete fare è registrarvi o fare login tramite email o anche Facebook, dopodiché selezionare il contenuto di vostro interesse, in questo caso il film Non sposate le mie figlie.

