Mulan, l’eroina della Disney nel primo trailer del live action | VIDEO

MULAN TRAILER – Era il 1998 e Disney portava nelle sale cinematografiche il suo film d’animazione intitolato Mulan. A distanza di vent’anni, arriva il live-action (cioè con attori in carne ed ossa) che vedrà l’agguerrita ragazza cinese prendere il posto di suo padre nella grande battaglia e diventare una perfetta guerriera.

Con le spade sguainate e i capelli al vento, Mulan si presenta nel primissimo trailer divulgato dalla Disney. Al suo fianco non ci sarà alcun Mushu, il simpatico draghetto che partì in missione con la ragazza per riscattarsi agli occhi degli Antenati, e neppure il grillo in gabbia.

Quello che traspare dal trailer è l’incontenibile eroismo di Mulan: quello c’è tutto.

Mulan trailer | Cosa sappiamo sul live action?

La pellicola arriverà al cinema il 27 marzo 2020 e quella che racconta è una storia che ormai tutti conosciamo. Una giovane donna deve imparare a essere la perfetta sposa ma, anziché imparare le buone maniere e agghindarsi come una perfetta donna di casa, Mulan sacrifica la propria vita per salvare suo padre (impossibilitato a tornare sul campo di battaglia) e finge di essere un uomo per seguire il duro addestramento dell’esercito.

Tagliati i capelli e camuffate le sue parti femminili, Mulan si arruola nell’Armata imperiale per far fronte a un’invasione barbarica. L’imperatore aveva richiesto un uomo per ogni famiglia ma il padre di Mulan, ormai vecchio e malconcio, non avrebbe imboccato la strada di ritorno in seguito a quella guerra.

A differenza del film d’animazione, Mulan non è figlia unica: nel trailer è presente anche sua sorella.

Mulan trailer | Il cast

Della trama, dunque, conosciamo pochissimi dettagli se non quelli emersi da questo primo e attesissimo trailer. Alcune indiscrezioni parlano di un villain donna: a differenza del cartone animato, dove il capo degli Unni era un uomo, pare che il live action abbia puntato a una donna, che sarà interpretata da Gong Li.

A interpretare l’abile e coraggiosa spadaccina è Yifei Liu, volto conosciuto per L’impero proibito e Outcast -L’impero templare. E il comandante Tung ci sarà? Pare di no. Ricordate che “Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti”? Bene, perché la Disney no. Li Shang, uno dei personaggi più amati, non comparirà nel live action. Nel cast ci sarà un nuovo personaggio: Chen Honghui.

A dirigere il live action è Niki Caro, regista di pellicole come La ragazza delle balene e La signora dello zoo di Varsavia. Mulan non è il primo live action della Disney. Al cinema, dopo Aladdin, è atteso quest’anno Il re Leone.

