Messa per la capitana della Sea Watch Carola Rackete: la Lega s’infuria

MESSA CAPITANA SEA WATCH CAROLA RACKETE – Una messa per la capitana della nave Sea Watch 3 Carola Rackete fa infuriare la Lega di Matteo Salvini. Il rito religioso è stato programmato per venerdì prossimo, 12 luglio, alle ore 8.30, nella chiesa di Pieve Porto Morone, piccolo comune di circa 2.600 abitanti in provincia di Pavia. A fissare la celebrazione (una messa “per Carola Rackete e tutte le donne di coraggio che mettono la Legge di Dio prima della legge degli uomini”) è stato il sacerdote che guida questa parrocchia della diocesi di Pavia, don Roberto Beretta, 43 anni.

Messa Carola Rackete, Lega contro il prete

La decisione del prete viene duramente attaccata dal Carroccio. In particolare, a criticare la scelta è soprattutto Gian Marco Centinaio, senatore e ministro pavese della Lega, che l’ha definita una “pagliacciata”.

“Siamo in un paese libero – ha scritto su Facebook il ministro delle Politiche Agricole e del Turismo – quindi accetto (ma non condivido) la scelta di un prete della mia provincia di celebrare una messa per Carola…proprio perché siamo in un paese libero mi permetto di consigliare al prete di pensare un pochino di più ai propri parrocchiani anziché fare queste pagliacciate”.

Messa capitana Sea Watch, il commento del prete

“Sono più che convinto della mia decisione – ha replicato invece Don Roberto, che si trova in vacanza in montagna con alcuni giovani della parrocchia – non penso che per un sacerdote debbano esserci dubbi sul fatto che la Legge di Dio viene prima della legge degli uomini, soprattutto se si tratta di salvare delle persone. Poi mi sembra che anche la giustizia ha stabilito che questa donna si sia comportata in maniera lecita. Ma a darmi la forza per far celebrare questa messa sono state due recenti lettere aperte, pubblicate venerdì 5 luglio da ‘Avvenire’, scritte da un gruppo di teologi della Facoltà teologica dell’Italia meridionale e indirizzate al Presidente Sergio Mattarella. Lettere in cui questi teologi esprimono totale vicinanza alla comandante Rackete che ‘con la sua disobbedienza civile ha dimostrato una passione per l’umanità esemplare'”.

A celebrare la messa per la capitana della Sea Watch 3 (nave della ong tedesca Sea Watch) Carola Rackete non sarà don Roberto Beretta, ma don Mansueto Fasani, 76 anni, un anziano sacerdote che ha guidato la parrocchia prima dell’arrivo di don Roberto e che è rimasto al suo fianco per l’attività pastorale.

Il 12 giugno scorso la Sea Watch 3 aveva salvato oltre cinquanta migranti nel Mediterraneo, dirigendosi poi al largo delle coste italiane. Il 26 giugno la capitana ha forzato il blocco imposto dalle autorità italiane al porto di Lampedusa per condurre in un porto sicuro i 42 migranti che erano rimasti a bordo della nave. Carola Rackete si trova ora in una località segreta del nostro Paese in attesa di essere interrogata, il prossimo 9 luglio, dalla Procura di Agrigento. È indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.