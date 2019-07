Sta facendo discutere un post pubblicato dall’assessore del Pd di Reggio Emilia Valeria Montanari in cui Giorgia Meloni (e il suo tweet sulla nave Sea Watch da affondare) viene ritratta a testa in giù, in un chiaro riferimento a piazzale Loreto.

Montanari non è una cittadina qualsiasi, ma è assessore ai Lavori Pubblici in quota Pd al comune di Reggio Emilia. Il post dell’assessore pubblicato per criticare la politica dei porti chiusi della Meloni diventa un grosso, enorme autogol.

“I Bulli e le Bulle che fanno ‘i grossi’ con i più deboli non li ho mai sopportati. Un modo sordido per nascondere che fuori dai loro metodi arroganti e violenti, non ce la possono fare”, scrive Montanari accompagnando il faccione capovolto di Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.

Sotto al post della Meloni pubblicato dall’assessore del Pd si sono moltiplicati i commenti di disappunto. “Wow, complimentoni…🤦🏻‍♂️ Avanti così fino ad arrivare al 4%, grazie”, scrive qualcuno. “Veramente di pessimo gusto”, gli fa eco un altro. “Complimenti! Non seguo la Meloni ma vedere questo post è di una tristezza incredibile. Condanna i bulli quando la prima è Lei…questa ipocrisia è una delle prime cose che mi ha fatto allontanare da Voi!”, si legge in un altro commento. “E tu saresti una figura istituzionale? Ma vai a trovarti un lavoro non pagato da noi per favore”, scrive un altro utente.

A commentare il post dell’assessora di reggio Emilia è la stessa leader di Fratelli d’Italia, che su Twitter scrive: “Questa signora che mi vorrebbe morta a testa in giù perché difendo i nostri confini è assessore del PD a Reggio Emilia. Lo stesso PD Reggio Emilia che esprime solidarietà al suo sindaco di Bibbiano arrestato per lo scandalo delle violenze sui bambini. Cosa ne pensa Zingaretti?”.