MARCO MENGONI RE LEONE – Il Re Leone sta per arrivare nelle nostre sale con una nuova trasposizione cinematografica, un live action per essere corretti e, a pochissime settimane dall’arrivo dell’amata storia Disney sui nostri schermi, scopriamo che Marco Mengoni doppierà Simba.

Ad annunciarlo è stato il cantautore tramite la sua pagina Facebook, dove ha condiviso un brevissimo video in cui lo vediamo cimentarsi sulle note de “L’amore è nell’aria stasera”. Non è un annuncio ufficiale, poiché nella clip il giovane cantante si limita a qualche nota e poi, con lo screen in nero, arriva una semplice frase: “Io sono Simba, figlio di Mufasa”.

Mengoni siede al pianoforte, suonando e cantando il brano “Can you feel the love tonight” di Elton John, la cui versione italiana è “L’amore è nell’aria stasera”.



Mengoni ha già lavorato con i film d’animazione. L’abbiamo visto in qualità di doppiatore in Lorax, una pellicola della Illumination Entertainment.

La versione originale del live action del Re Leone vede Donald Glover al posto di Marco Mengoni, pronto ad animare Simba. Nala invece avrà la voce della regina del pop Beyoncé, mentre James Earl Jones darà voce a Mufasa.

Il Re Leone, diretto da Jon Favreau, porterà ancora una volta la storia del piccolo Simba, il figlio di Re Mufasa esiliato dal crudele zio Scar in seguito all’accidentale morte del padre. Scar ruba il posto del fratello al trono, mentre Simba scappa e tutti lo danno per morto esattamente come Mufasa. Eccetto che poi Simba torna, adulto e consapevole del danno arrecato da Scar, e vuole riprendersi quello che è suo, la Rupe dei Re.

L’incontro con l’amica d’infanzia Nala gli farà comprendere qual è il suo posto e così, spalleggiato dagli improponibili compagni d’avventura Timon e Pumbaa, Simba torna alla Rupe dei Re.

Per il nuovo adattamento in live action del Re Leone, Tim Rice ed Elton John – che hanno composto le canzoni originali del film d’animazione – hanno dato il loro contributo creando alcuni brani inediti per la nuova storia di Simba al cinema.

Il Re Leone arriva nelle sale italiane il 21 agosto 2019.

