Il Jova Beach Party sta facendo il pienone. Numerose le lamentele, ma anche i fan che si dicono estasiati dallo show senza precedenti di Jovanotti.

Dopo il debutto di sabato 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, il tour estivo di Jovanotti prosegue a Rimini dove mercoledì sono attesi oltre 40mila spettatori sulla spiaggia romagnola.

Ma c’è un modo per entrare al concerto di Jovanotti gratis. Ed è tutto legale. Si può partecipare al Jova Beach Party senza pagare il biglietto offrendosi infatti volontari Wwf.

Musica, mare, tramonti mozzafiato e danze sulle note delle canzoni di Jovanotti senza spendere un euro e contribuendo in prima persona alla tutela dell’ambiente.

Wwf Italia, ha spiegato: “La collaborazione con il Jova Beach Party è molto importante perché permette di promuovere su un pubblico molto ampio la mobilitazione su un tema cruciale per il futuro del nostro Pianeta: l’inquinamento da plastica che sta affogando i nostri mari e le nostre spiagge”.

Jova Beach Party volontari | Come partecipare gratis | Requisiti

Wwf per il Jove Beach Party cerca persone tra i 18 e i 35 anni che abbiano una forte passione per la natura e il mare.

Le persone che verranno selezionate contribuiranno ad aiutare il Wwf nella sua attività di sensibilizzazione, promozione ed educazione all’interno dell’area festival, ma nel frattempo potranno godersi il concerto come qualsiasi altro spettatore.

Jova Beach Party volontari | Come fare | Modulo di partecipazione

Per partecipare al Jova Beach Party come volontario è necessario compilare il modulo a questo link messo a disposizione dal Wwf. E caricare insieme un video di presentazione della durata massima di un minuto in cui spiegate perché dovrebbero scegliere voi.

La selezione dei volontari per il tour estivo di Jovanotti è a discrezione di Wwf Italia.

Jova Beach Party volontari | Regole

Ci si può candidare al Jova Beach Party come volontario solo per una tappa. Coloro che saranno selezionati riceveranno via mail e via messaggio sul cellulare una comunicazione, e verrà data priorità di convocazione ai volontari che hanno scelto le tappe del mese di luglio.

“I volontari selezionati che non sono ancora soci Wwf si impegnano a diventare prima della tappa scelta (costo dell’iscrizione bimestrale: 10 euro)”.

“Come volontaria/o seguirai delle sessioni di formazione a distanza via Skype con il team del Wwf Italia, e dovrai renderti disponibile a un incontro di persona il giorno precedente alla data del concerto da te scelto”.

“Come volontario avrai accesso all’area Jova Beach Party della tappa scelta, e sarai al fianco del team WWF per attività di informazione e sensibilizzazione dalle ore 12:00 (apertura dei cancelli) per tutta la durata dell’evento”.