Jova Beach Party matrimonio – “Sangue, vento e acqua nelle vene, l’estate addosso”, scrive una fan di Jovanotti su Instagram per commentare la foto del suo Jova Beach Party.

Ha i capelli bagnati e le mani davanti al volto sorridente. È una delle 45mila persone che sabato 6 luglio ha partecipato alla prima data del tour estivo di Jovanotti, a Lignano Sabbiadoro. La prima di 17 tappe che fino al 31 agosto porteranno la musica del cantante rap sulle spiagge di tutta Italia.

L’evento non ha precedenti nel Paese: quello che Jovanotti ha creato è un villaggio estivo, un parco giochi che ricorda i festival di musica che normalmente si organizzano in Spagna o sulle spiagge della California, con una line up articolata e almeno tre palchi allestiti. Fino a questo momento un concerto del genere non si era mai visto in Italia, che non è tra i primi Paesi d’Europa e del mondo per quanto riguarda l’organizzazione e l’allestimento di festival musicali.

Tra i cantanti della prima serata del Jova Beach Party, Paolo Baldini, fondatore degli Africa Unite, Baloji, rapper belga di origini congolesi, e Samuel, l’ospite d’onore, il frontman dei Subsonica che Jovanotti ha annunciato sul palco chiamandolo “fratello di musica”.

Ma le sorprese della tappa di Lignano del Jova Beach Party non sono finite qui. Nel bel mezzo del concerto, Jovanotti chiama sul palco una coppia di Castellammare, Mariarosaria e Massimiliano, e celebra il loro matrimonio.

Vestito da marinaio, con trench e cappello, porta una chitarra con fascia zebrata, e due segni indigeni sotto gli occhi.

Jovanotti s’improvvisa pubblico ufficiale e suggella il matrimonio dei due. I fortunati sono stati estratti tra 311 concorrenti che hanno risposto all’appello dei Jova Beach Wedding, l’iniziativa lanciata a febbraio da Jovanotti per celebrare la cerimonia nuziale dei fan che desideravano sposarsi in questo modo.

Così sul main stage i due sposi hanno celebrato il matrimonio davanti al pubblico della spiaggia di Lignano Sabbiadoro.

“Come si fa? Formula tradizionale”, esordisce Lorenzo Cherubini. E chiede alla sua band di partire con la “marcia nuziale rock n’roll” appena i due, fidanzati da 13 anni, pronunciano il sì. È felice ed emozionato, e in realtà quella che sta davvero celebrando, è la sua festa.

“Che enorme gigantesca figata! Mi preparo al Jova Beach Party da 30 anni!” ha detto Jovanotti.

Adesso finalmente il momento è arrivato, e porterà il cantante a festeggiare ancora, su altri 16 palchi di tutta Italia da qui a fine agosto.

Jova Beach Party matrimonio | Le immagini del concerto

Jova Beach Party matrimonio | Prossimi appuntamenti

Il prossimo attesissimo concerto si terrà a Rimini il 10 luglio, mentre il 13 luglio il Jova Beach Party animerà la spiaggia di Barletta, in Puglia, e il 16 quella Marina di Cerveteri, nel Lazio.

Di seguito tutte le date del Jova Beach Party:

6 luglio – Lignano Sabbiadoro

10 luglio – Rimini

13 luglio – Barletta

16 luglio – Cerveteri

20 luglio – Castel Volturno

23 luglio – Olbia

27 luglio – Albenga

30 luglio – Viareggio

3 agosto – Lido di Fermo

7 agosto – Praia

10 agosto – Roccella Ionica

17 agosto – Vasto

