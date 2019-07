Giulio Raselli Temptation Island 2019 | Tentatore | Single | Chi è | Sabrina | Instagram

GIULIO RASELLI TENTATORE TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Uno dei ragazzi più apprezzati di questa edizione di Temptation Island è sicuramente Giulio Raselli, ovvero uno dei tentatori presenti nel villaggio delle ragazze. Nelle ultime settimane, Giulio si è avvicinato a Sabrina, la fidanzata di Nicola. Ma chi è Giulio Raselli? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island 2019

Sono in tutto sei le coppie presenti a Temptation Island 2019. Tre settimane durante le quali affrontano il loro viaggio nei sentimenti per capire che intenzioni hanno, se vogliono continuare a stare insieme o separarsi per sempre.

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2019

Giulio Raselli Temptation Island 2019 | Chi è

Si tratta di un volto già noto. Giulio ha 30 anni, ed è di Milano. Il grande pubblico già lo conosce perché ha partecipato all’ultima edizione di Uomini e Donne, il popolare programma di Maria De Filippi.

In particolare nel corso del Trono classico Giulio corteggiava Giulia Cavaglià che però gli ha preferito il rivale Manuel Galiano. Temptation Island rappresenta per lui una nuova opportunità per mettersi in mostra nel mondo dello spettacolo.

Tra le sue più grandi passioni c’è il basket. Ha infatti giocato come professionista, fino all’età di 27 anni, quando ha lasciato questo sport. Da due anni ha iniziato a lavorare gestendo l’azienda di gioielleria di famiglia.

Tutto quello che c’è da sapere sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

In amore si definisce passionale, sicuro di sé e molto testardo. A Temptation Island 2019 si è molto avvicinato a Sabrina, la fidanzata di Nicola. I due partecipano alla trasmissione per capire se i 12 anni di differenza sono un problema o no.

Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5

Giulio Raselli Temptation Island 2019 | Instagram

Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da 165mila persone.

Coppie

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island 2019: