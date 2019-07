“Trovata nuova specie esotica”, invece era un gabbiano ricoperto di curry: è mistero | FOTO

Gabbiano coperto di curry – Viene proprio da dire che è “giallo” in Inghilterra per il ritrovamento di un gabbiano cosparso di curry. Il volatile è stato messo in salvo dagli addetti dell’ospedale degli animali di Buckinghamshire, nel sud-est del paese.

Come riportato dalla “CNN”, i primi testimoni che hanno chiamato sul posto i soccorsi non sono stati in grado di definire che tipo di uccello fosse e addirittura si credeva potesse trattarsi di una misteriosa specie esotica.

Poi il team di veterinari che l’ha visitato ha fatto chiarezza e si è scoperto che si trattava solo di un gabbiano ricoperto di curry. La spezia di origine indiana era in così alta quantità che il pennuto non era più in grado di volare.

L’animale, in onore del Vindaloo curry, è stato chiamato Vinny. Non è ancora chiaro perché il gabbiano fosse in quelle condizioni: ora è stato ripulito, sta bene e presto verrà rimesso in natura.

