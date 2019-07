Frasi razziste bambini, strattoni e spinte: tre maestre indagate per maltrattamenti

FRASI RAZZISTE BAMBINI – Un nuovo caso di maltrattamenti subiti da piccoli allievi compiuti dalle maestre. In una scuola materna della provincia di Reggio Emilia sono emerse condotte che hanno fatto scattare un’indagine su tre insegnanti: strattoni e spinte, ma anche frasi con connotazioni razziste rivolte ai piccoli e parole con una vaga, ma comprensibile, minaccia.

In un caso i bambini sono stati anche afferrati per un braccio, alzati con forza. In un caso, un bimbo è stato sbattuto a terra e finito in lacrime. Un altro, urinatosi addosso, è stato lasciato in bagno per una decina di minuti “perché deve sentirsi a disagio”.

Le condotte contestate alle tre maestre indagate per maltrattamenti sono state compiute su una quindicina di piccoli dell’asilo.

Gli espisodi sono stati filmati e registrati dai carabinieri della Tenenza di Scandiano, che hanno condotto le indagini. Per due di loro, di 56 e 54 anni di età, il Gip del Tribunale di Reggio Emilia Giovanni Ghini ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia, vietando di accedere a tutte le scuole materne e d’infanzia.

Purtroppo i casi di maltrattamenti ai danni di bambini all’asilo non sono rari. Qualche mese fa in provincia di Pavia, a Varzi, è stato scoperto un asilo degli orrori: un’educatrice, titolare della struttura, è stata arrestata, e due collaboratrici denunciate, in seguito a ripetute violenze contro i piccoli. A giugno una maestra d’asilo è stata arrestata a Ragusa con l’accusa di maltrattamenti ai danni di bambini di età compresa tra i pochi mesi e i tre anni.