Francesco Totti pubblica un video in auto, ma i fan notano un dettaglio: sul sedile posteriore siedono ben quattro persone, quando la legge non lo consentirebbe, e, soprattutto,tutti senza cintura.

L’ex numero 10 della Roma non deve aver fatto caso a questi “piccoli” dettaglii quando ha pubblicato la storia sul suo account Instagram. Il video ha fatto il giro dei social e ha fatto impazzire i fan, ma in pochi hanno notato che qualcosa non andava. Forse distratti dalla dolcezza del video.

Francesco Totti ha pubblicato il video in auto senza cintura nel pomeriggio di domenica 7 luglio. Si tratta di un video tenero, come tutti quelli pubblicati dall’ex Capitano della Roma che riguardano la sua famiglia.

Anche in questo caso, protagonisti del breve video di Francesco Totti sono la moglie Ilary Blasi seduta accanto a lui e due amiche della coppia, che siedono sul sedile posteriore insieme a due bambine, una delle quali è Isabel, la più piccola della famiglia Totti. Tutti senza cintura, compresi moglie e marito seduti sui sedili anteriori.

L’ex campione della Roma pubblica ben due stories per immortalare il momento di spensieratezza estiva. Una manciata di secondi in cui si vedono tutti i protagonisti in macchina, in sottofondo si sente la canzone “Domani ci passa” di Ludwig. Le parole del testo scorrono nelle stories, mentre dal faccione di Francesco Totti si passa a quelli delle due donne e delle bambine.

