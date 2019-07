Elena Cianni Temptation Island 2019 | Tentatrice | Single | Chi è | Massimo | Instagram

ELENA CIANNI TENTATRICE TEMPTATION ISLAND CHI È – Una delle tentatrici più apprezzate di questa edizione di Temptation Island è sicuramente Elena Cianni, che nelle ultime settimane del reality si è avvicinata sempre più a Massimo, il fidanzato di Ilaria, mettendo in crisi la loro storia. Ma chi è Elena Cianni? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il compito dei tentatori è quello di sempre secondo il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. A contatto con i fidanzati e le fidanzate, suddivisi in due villaggi diversi, i single dovranno fare di tutto per far perdere la testa ai membri delle coppie che partecipano al reality.

Alla fine le coppie dovranno decidere se uscire insieme oppure separarsi per sempre. Ecco chi è la single Elena Cianni.

Elena Cianni Temptation Island 2019 | Chi è

Elena ha 31 anni ed è la quarta di sei fratelli. Si definisce come una persona dolce ma al tempo stesso testarda e determinata. È diplomata all’Istituto tecnico per il turismo con indirizzo lingue.

Dopo le scuole ha deciso di non proseguire gli studi con l’università ma di iniziare subito a lavorare. Appassionata di sport e di fitness, è diventata istruttrice di zumba e reggaeton.

Elena è rimasta single dopo una lunga storia di tre anni, segnata anche da una convivenza, ma terminata a causa di un presunto tradimento. La sua ultima relazione seria risale allo scorso anno.

Nel corso di Temptation Island 2019 si è avvicinata molto a Massimo, il fidanzato di Ilaria Teolis. Il fidanzato inizialmente aveva puntato Federica Lepanto, ex concorrente del GF, ma ora il legame tra lui ed Elena sembra sempre più solido.

Massimo le avrebbe chiesto di dormire insieme, una proposta che ha fatto molto infuriare Ilaria.

Elena Cianni Temptation Island 2019 | Instagram

Su Instagram è seguita da oltre 2mila persone, destinate ad aumentare notevolmente nel corso della sua partecipazione a Temptation Island 2019.

Elena Cianni Temptation Island 2019 | Coppie

