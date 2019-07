Contrattempo Film | Trama | Cast | Streaming | Remake italiano

CONTRATTEMPO FILM – Contrattempo è un film del 2016 diretto da Oriol Paulo, regista spagnolo che ha lavorato come sceneggiatore in Con gli occhi dell’assassino di Guillem Morales seguendo la produzione del Premio Oscar Guillermo del Toro (La forma dell’Acqua). Il debutto alla regia è avvenuto nel 2012 con “El cuerp o”, al quale è seguito Contrattempo e nel 2018 Durante la tormenta.

Di cosa parla Contrattempo? La pellicola viene riproposta in prima serata su Rai 3 lunedì 8 luglio 2019.

Contrattempo film | Trama

Adrian Dora è un manager di grande successo agli arresti domiciliari. L’uomo è stato accusato di aver ucciso la sua amante Laura in uno sperduto hotel di montagna.

Adrian però si ritiene innocente e a difenderlo in tribunale è l’avvocatessa Virginia Goodman, esperta nel preparare gli imputati per il processo.

Mancano poche ore ormai per finire in quell’aula di tribunale e la Goodman dovrà analizzare tutti i fatti del suo caso, in particolare gli ultimi mesi di vita di Adrian e comprendere la verità.

Ma sarà proprio dai racconti di Adrian che emergeranno fuori nuovi dettagli inaspettati con un colpo di scena finale.

Contrattempo film | Cast

Chi fa parte del cast di Contrattempo? Il protagonista, Adrian, è interpretato da Mario Casas, volto famoso della televisione spagnola per aver recitato nelle serie televisive Los hombres de paco e El Barco. A livello internazionale è più conosciuto per aver recitato in Le streghe sono tornate, Eden e Il fotografo di Mauthausen.

Al suo fianco vedremo l’avvocatessa Virginia Goodman, interpretata da Ana Wagener che ha recitato in fil come Il regno e Tuo figlio.

Ancora, nel cast di Contrattempo vediamo José Coronado che interpreta Tomas Garrido e Barbara Lennie che interpreta l’amante uccisa, Laura Vidal.

Contrattempo film | Il testimone invisibile, il rema ke italiano

Due anni dopo l’arrivo di Contrattempo al cinema, è stata la volta del remake italiano intitolato Il testimone invisibile, diretto da Stefano Mordini e che ha visto come protagonisti Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio e Maria Paiato.

Contrattempo film | Streaming

Dove vedere Contrattempo? Il film viene proposto in prima serata lunedì 8 luglio 2019 su Rai 3, che trovate al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.