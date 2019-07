Chiara Ferragni lancia i saldi su The Blonde Salad: prezzi stracciati su abiti e T-shirt

Chiara Ferragni e i saldi: un binomio perfetto, soprattutto per le fan.

C’è un periodo dell’estate in cui non ti importa dei 45 gradi all’ombra: raggiungere il negozio con i saldi sarà sempre più importante di tutto il resto. È il periodo dei saldi estivi, quello in cui puoi finalmente acquistare il vestito che hai puntato da mesi, scontato al 50 per cento. Insomma, per chi è shopping addicted, è il momento più soddisfacente dell’anno.

Per fortuna nel 2019 si può aggirare il problema del caldo e acquistare comodamente da casa, condizionatore acceso e carta di credito alla mano. Tutti, ma proprio tutti i negozi hanno uno store online. Compreso quello di Chiara Ferragni.

La fashion blogger di Cremona sul suo The Blonde Salad ha costruito un impero. Da blog di consigli per le sue follower, The Blonde Salad è diventato un vero e proprio portale di ecommerce, finché Chiara Ferragni non ha sviluppato la sua linea di abbigliamento.

Chiara Ferragni Collection ha conquistato le fan dell’influencer e non, in Italia e all’estero. E così i saldi arrivano anche su The Blonde Salad. È la stessa Chiara Ferragni a sponsorizzare la cosa sul suo profilo Instagram. Negli ultimi giorni, infatti, l’influencer ha speso diverse stories per promuovere i suoi prodotti.

E così basta fare swipe up per trovarsi catapultati direttamente nel magico mondo di The Blonde Salad. E soprattutto nel magico mondo dei saldi di Chiara Ferragni. Qui ti aspettano una serie di abiti, abitini e t-shirt della collezione della fashion blogger di Cremona, tutto scontato al 50 per cento. Un ottimo affare per chi da tempo guarda quei capi e aspetta i saldi per poterli acquistare.

“Se lo stile di Chiara Ferragni è la tua ispirazione non potrai fare a meno della nostra selezione d’abbigliamento! Siamo andati alla ricerca di brand nuovi e super cool per realizzare delle capsule collection in edizione limitata perfette per ogni momento della tua giornata. Abiti da giorno per i tuoi business meeting e scintillanti vestiti da sera per le tue night out, giacche perfette per i tuoi pomeriggi di shopping, maglioni super colorati per dare brio ai tuoi look da città, gonne e T-shirt che daranno un tocco wow ai tuoi outfit casual”, si legge su The Blonde Salad.

Ecco di seguito alcuni dei capi dei saldi di Chiara Ferragni.

