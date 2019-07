In molti si chiederanno quale fosse l’aspetto di Chiara Ferragni da giovane.

La fashion blogger si prepara a partire per un viaggio in Giappone, e per l’occasione condivide nelle sue storie alcune foto di se nel 2011 e nel 2016, e cioè gli anni in cui si era recata per le prime volte nel paese nipponico.

L’influencer, che nel 2011 aveva solo 23 anni, appare sempre magrissima, con le guance in vista e truccate di rosa, le labbra carnose e la matita nera molto marcata sugli occhi. Ha un’aria da bambina, ma non di una ragazza ingenua. Chiara aveva già le idee chiare.

In una delle foto l’outfit è già molto curato, anche se meno eccentrico di quello attuale: pantaloni neri stretti e aderenti, ballerine, maglietta bianca e giacca a righe bianca e nera.

In un’altra invece Chiara Ferragni sembra già essere sulla strada che l’ha condotta fino al successo: pantaloncini corti, anfibi allacciati alle caviglie con la zeppa e cappello nero di velluto. Un look ricercato e non convenzionale.

“Eccomi qui a Tokyo nel 2011, la mia prima volta lì”, scrive Chiara sul social.

“Sono contenta di andare di nuovo nella capitale”, continua la fashion blogger.

E partono i saluti con l’amato marito Fedez prima della partenza. Sempre nelle sue storie Instagram, Fedez saluta la moglie facendo notare il look fuori dal comune. Chiara Ferragni porta un abito estivo verde coperto da una giacca Louis Vuitton con le borse della stessa casa di moda incorporate all’indumento.

Tokyo troverà una Chiara molto cambiata: dal 2011, è diventata un’imprenditrice di successo, ha comprato una casa a Los Angeles, si è sposata, ha avuto un figlio, il piccolo Leo. Arriverà nella capitale con il viso meno angelico e le tasche delle sue Louis Vuitton certamente più piene.

