Quanto hanno speso i Ferragnez per i due giorni extra lusso sul lago di Como

Qual è il costo de i due giorni che Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso all’insegna del relax sul lago di Como?

I Ferragnez hanno deciso di iniziare la loro estate insieme alle loro famiglie. Tutti insieme, sorelle, fidanzati, figlia, madri e padri si sono ritrovati in una location spettacolare, a Tremezzina, località sulle sponde del lago di Como.

Ovviamente Chiara Ferragni e Fedez per la loro vacanza non potevano che scegliere un hotel super lussuoso. Per questo insieme alle rispettive famiglie hanno scelto di pernottare al Grand Hotel Tremezzo.

Spazi verdi immensi e curatissimi fuori, lusso composto e fine dentro. Chiara Ferragni e Fedez scelgono lo stile e la comodità dell’hotel a 5 stelle che si affaccia sul lago di Como. I Ferragnez, però, sembra non si siano accontentati di prenotare delle stanze, ma abbiano scelto di affittare una villa intera.

Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per Villa Sola Cabiati, “l’esperienza di lusso discreto e senza tempo che solo il Lago di Como sa offrire”, come si legge sul sito. I servizi offerti dall’hotel sono pazzeschi: a disposizione delle famiglie Ferragni-Lucia saloni riccamente decorati, sei suite, una piscina all’aperto e un giardino enorme e curatissimo. Garantita ovviamente la privacy totale, oltre a uno staff dedicato.

Quello che si può vedere dal sito è che le suite dell’hotel arrivano a superare i 4mila euro. A notte. Per affittare la villa intera (con sei suites tutti i comfort incredibili offerti dall’hotel) di sicuro il prezzo aumenta considerevolmente. A questo va aggiunto il grand tour del Lago, che lo stesso hotel propone tra le offerte.

Spese pazze per i Ferragnez sul lago di Como: due giorni intensi tra relax e divertimento, sicuramente senza far caso al portafogli.

Chiara Ferragni, foto con Fedez e Leone a Como. Ma i fan notano un particolare: “Sono illegali”