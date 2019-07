“Carola Rackete è una rettiliana”, ci mancava solo questo.

Le hanno attribuito un padre che fa il trafficante di armi e un nonno nazista, di essere stata condannata in prigione per possesso di cocaina e di aver rischiato di uccidere due finanzieri. La giovane 31enne tedesca che ha forzato il blocco navale imposto a Lampedusa per portare in salvo i 42 migranti a bordo della Sea Watch, Carola Rackete, ha subito moltissimi insulti da quando il 26 giugno scorso è entrata nel porto siciliano.

Alcuni l’hanno accusata di guadagnare 5mila euro al mese, altri ancora di essere una “showgirl che viola le leggi”. Il movimento 5 stelle, per esempio, ha criticato il settimanale tedesco Spiegel per aver dedicato la copertina del suo ultimo numero alla capitana della Sea Watch.

“I riflettori accesi sono quelli sbagliati. Invece di parlare delle centinaia di migranti che continuano ad arrivare sulle nostre coste, giornali come Der Spiegel reggono il gioco delle Ong, sul palcoscenico di un grande ‘Truman Show” dell’ipocrisia ai danni dei cittadini italiani, delle leggi italiane e delle nostre Forze dell’Ordine”, si legge in un post del Blog delle stelle intitolato “The migrants show“.

Per non parlare degli insulti rivolti alla comandante della Sea Watch da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini, da “ricca annoiata” a “sbruffoncella”.

Carola Rackete rettiliana | La foto su Facebook

E sui social gli haters della capitana tedesca non si fermano.

L’ultimo commento legato all’identità della capitana è quello relativo al suo occhio, che evidenzierebbe la sua natura “rettiliana”.

La pagina Facebook “ricercatore di verità” ha diffuso l’immagine di Carola Rackete con un occhio sinistro da rettile, che fa pensare a quello di una lucertola.

Alcuni commentano: “che paura, è una lucertola!” “Tutto torna”, scrive un altro.

Insomma, gli haters del web continuano e non si accontentano. L’hanno anche accusata di essere una donna di facili costumi e ora addirittura di assomigliare a una figura mitologica metà uomo e metà rettile.

Non c’è bisogno di un debunker per smontare l’ennesima fake news sulla capitana, ma quest’ultima invenzione dimostra come gli utenti del web non ne hanno ancora abbastanza su Carola.

