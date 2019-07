Berrettini Federer streaming live e diretta tv: dove vedere l’ottavo di finale di Wimbledon 2019

BERRETTINI FEDERER STREAMING TV – Oggi, lunedì 8 luglio 2019, va in scena la sfida tra Matteo Berrettini e Roger Federer, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2019, il torneo di Tennis su erba più famoso del mondo.

LA NOSTRA DIRETTA DELLA PARTITA

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU WIMBLEDON 2019

Il tennista italiano è riuscito a conquistare un posto agli ottavi grazie alle vittorie contro Bedene, Baghdatis e Schwartzman. Berrettini, 17esima testa di serie del seeding, affronterà Federer, vincitore otto volte del Championships, nel terzo incontro sul Centrale.

LA NOSTRA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove vedere la partita tra Berrettini e Federer in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Berrettini Federer streaming live: dove vedere la partita di Wimbledon 2019 in tv

Il torneo di Wimbledon 2019 in Italia sarà trasmesso da Sky Sport tramite ben 6 canali, dal 251 al 256, per un totale di oltre 450 ore di programmazione live. Il canale princiapale, quello in cui verranno trasmesse le partite più importanti, sarà Sky Sport Uno.

La sfida tra Matteo Berrettini e Roger Federer andrà quindi in onda su SKY SPORT UNO (canale 251) a partire dalle ore 17,15.

È possibile seguire il torneo di Wimbledon anche su Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon (canale 205, fino al 14 luglio interamente dedicato 24 ore su 24 ai “Championships”). Infine, il mosaico interattivo, con tutti i 6 canali dedicati.

IL TABELLONE FEMMINILE

IL TABELLONE MASCHILE

Berrettini Federer streaming live: dove vedere la partita del torneo di Tennis in diretta streaming

Dove vedere la sfida di Wimbledon 2019 tra Berrettini e Federer in live streaming? La partita e gli approfondimenti saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky (quindi a pagamento), SkyGO che permette di seguire i programmi della tv satellitare tramite tablet, smartphone e pc.

Berrettini Federer | Statistiche

Di seguito alcune statistiche sulla sfida tra Berrettini e Roger Federer:

Berrettini è il quinto italiano a qualificarsi, nell’era Open, per gli ottavi di finale di Wimbledon.

Berrettini è il secondo più giovane tra i migliori 16 del tabellone.

Federer è il più anziano tra i migliori 16 del tabellone.

Tra i due tennisti non ci sono precedenti.

Federer ha trionfato 8 volte al The Championships e vanta 4 quarti di finale, una semifinale e 11 finali.

LA NOSTRA DIRETTA DELLA PARTITA