Berrettini Federer diretta live | Wimbledon 2019 | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

BERRETTINI FEDERER DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Matteo Berrettini e Roger Federer, partita valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2019, in programma oggi, lunedì 8 luglio 2019 alle ore 17,15.

BERRETTINI FEDERER DIRETTA LIVE

Berrettini Federer | Pre partita

Intanto vittoria facile per Rafa Nadal che nell’altro ottavo supera Joao Sousa e si qualifica per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Per il numero 2 al mondo vittoria facile sul portoghese per 6-2, 6-2, 6-2.

Colpo di scena nel tabellone femminile: Ashley Barty è stata infatti eliminata dalla statunitense Alison Riske.

Ci siamo: oggi pomeriggio alle ore 17,15 (orario indicativo) Matteo Berrettini e Roger Federer scendono in campo a Wimbledon per la sfida valida per gli ottavi di finale del torneo più prestigioso al mondo. Un traguardo storico per il giovane tennista italiano che tanto bene ha fatto fino ad oggi. Di fronte però avrà la leggenda: Roger Federer. Un avversario complicatissimo, ma che Matteo proverà in tutti i modi a superare. Appuntamento alle ore 17,15 con la cronaca della partita.

Berrettini Federer diretta live | Statistiche

Di seguito alcune statistiche sulla sfida tra Matteo Berrettini e Roger Federer, al primo confronto in carriera:

Berrettini è il quinto italiano a qualificarsi, nell’era Open, per gli ottavi di finale di Wimbledon.

Berrettini è il secondo più giovane tra i migliori 16 del tabellone.

Federer è il più anziano tra i migliori 16 del tabellone.

Tra i due tennisti non ci sono precedenti.

Federer ha trionfato 8 volte al The Championships e vanta 4 quarti di finale, una semifinale e 11 finali.

Berrettini Federer diretta live | Dove vedere la partita in tv e live streaming

La sfida tra Matteo Berrettini e Roger Federer, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2019, andrà in onda in diretta sul canale satellitare Sky Sport 1 (canale 251) a partire dalle ore 17,15.

Dove vedere la sfida di Wimbledon 2019 tra Berrettini e Federer in live streaming? La partita e gli approfondimenti saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky (quindi a pagamento), SkyGO.

Berrettini Federer diretta live | Chi è Matteo Berrettini?

Romano, nato il 12 aprile 1996, è uno dei tennisti italiani più promettenti del momento. Si forma nel mondo del tennis inizialmente con Raoul Pietrangeli e successivamente al Circolo Canottieri Aniene. Al momento è allenato da Vincenzo Santopadre.

Berrettini arriva nel tennis che conta già nel 2014, quando viene sconfitto al primo turno del Future Italy F27 e successivamente al Challenger di Oritisei. Il primo trofeo arriva nel 2015 quando vince il trofeo Future in doppio, in coppia con Filippo Baldi.

Il primo grande traguardo che lo consacra tra le giovani promesse del tennis italiano arriva ad Andria, dove arriva in finale al Challenger perdendo da Luca Vanni.

Nel febbraio 2017 vince un altro trofeo Future, lo Switzerland F1. Nel maggio di quell’anno fa il suo ingresso nella classifica Atp, perdendo al primo turno degli internazionali d’Italia contro Fabio Fognini.

Nel luglio 2017 Berrettini vince il suo primo Challenger, a San Benedetto.

Agli internazionali d’Italia di Roma il grande successo battendo Zverev, numero 5 al mondo, con un doppio 7-5.