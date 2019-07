“Ti mangio tutto”: la proposta hot di Belen a Stefano De Martino. Passione senza freni su Instagram

Belen Stefano De Martino Instagram | Ibiza | Vacanza | Foto

Belen Stefano De Martino Instagram – Belen e Stefano De Martino. Come prima, più di prima. Adesso che è ufficialmente iniziata la loro super vacanza alle Baleari (esattamente ad Ibiza) è scoppiata una passione senza freni. “Te como todo”, scrive in una Ig Stories l’argentina. La traduzione: “Ti mangio tutto”. Belen è presa totalmente da Stefano. La loro reunion sta facendo sognare tutti. La frase, forse, ha un significato nascosto, a tratti bollente.

Ma come sta andando la loro fuga d’amore? Cena romantica per due. Panorama mozzafiato sul mare. Baci. Ig Stories. Belen vuole “divorare” il suo Stefano con quella frase in spagnolo. Solo qualche settimana fa, a Milano, avevano pubblicato un video (diventato subito virale) che raccontava la notte brava in giro per la citylife. Lui era seduto, in modo spericolato, sulla portiera di un auto ripreso mentre ballava un ritmo caliente. Lei riprendeva la scena divertita.

Belen nuda a letto: gli scatti a Ibiza fanno il giro del web | FOTO

Ormai, Belen e Stefano (che non sono più ex) restano primi nelle classifiche di gradimento delle coppie dell’estate appena iniziata. Belen, tra foto con le sue forme ben in mostra sui social e sorrisini al suo ballerino, sta vivendo un bellissimo momento professionale. Insieme a Stefano condurrà la Notte della Taranta su Rai 2, ma potrebbero esserci anche altri programmi in cantiere per loro. Prima di lavorare, meglio rilassarsi. Ovviamente nella splendida cornice di Ibiza. Proprio come avveniva ai tempi del loro matrimonio, diversi anni fa, quando Santiago era appena nato. Ma il tempo sembra che non sia mai passato: Stefano e Belen sono tornati a quella passione.

Belen Stefano De Martino | Il ritorno di fiamma

Solo qualche mese fa si vociferava di un ritorno di fiamma, che poi è stato confermato dagli stessi interessati. Resta un giallo: il divorzio c’è stato o i due hanno optato per una virata improvvisa? A quanto pare, stando al loro amore scoppiato di nuovo dopo che Belen ha lasciato Iannone, potrebbero aver abbandonato l’idea di divorziare. Lei, infatti, aveva rimesso la fede al dito (come alcuni fan sui social hanno fatto notare). Poi, da giorni, corre un’altra indiscrezione: Belen sarebbe incinta. C’è chi dice che sia in attesa di una femminuccia. Mistero. Per adesso. La cosa certa è che l’amore vero dura. Sempre.

Stefano De Martino conquista tutti: Belen Rodriguez e Rai 2. Ecco l’indiscrezione bomba per il daytim