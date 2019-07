L’omaggio di Meghan Markle a Lady Diana nel giorno del battesimo di Archie

Meghan Markle in occasione del battesimo del piccolo Archie fa un omaggio alla suocera che non ha mai conosciuto, Lady Diana. Secondo le indiscrezioni della stampa britannica, pare che quel gesto sia stato opera del principe Harry.

Ma poco importa: Meghan ha acconsentito e questo è tutto quello che conta. Nella foto di famiglia scattata in uno dei salotti di Buckingham Palace, si vede la famiglia reale riunita per la foto ufficiale del battesimo di Archie Harrison.

Le prime foto ufficiali del battesimo di Archie, il figlio di Harry e Meghan

Nella foto ovviamente ci sono i duchi di Sussex e il loro bambino – che proprio il 6 luglio, giorno del battesimo compiva i suoi primi due mesi di vita – insieme a diversi famigliari. Il duca e la duchessa di Cambridge, chiaramente, erano presenti, come pure i nonni del piccolo Archie: la nonna materna, il principe Carlo e la moglie Camilla.

In più nella foto si possono notare due soggetti in più che raramente abbiamo visto nelle foto dei reali britannici: due donne, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. Si tratta delle zie di Harry e William, le sorelle della principessa Diana.

Ma non solo: come si legge su Vanity Fair, il duca e la duchessa di Sussex insieme al festeggiato Archie nella foto si trovano esattamente nella stessa posizione in cui si trovavano Lady Diana, il principe Carlo e il secondogenito della coppia Harry.

Battesimo Archie, la foto. Ma gli esperti notano un particolare: “È la prova dell’insofferenza di William e Kate”

Non solo Meghan Markle. Anche la cognata Kate Middleton ha deciso di omaggiare la suocera scomparsa in un tragico incidente nel 1997. La duchessa di Cambridge, infatti, porta alle orecchie i gioielli che furono della principessa del popolo. Gli stessi che Lady Diana indossò il giorno del battesimo di Harry.

Sono passati 22 anni dalla morte di Lady D, ma il ricordo della mamma è ancora vivido nei cuori dei due figli. E anche delle loro mogli.