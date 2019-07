🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 7 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Un passo dal cielo | Streghe | Vittoria e Abdul | Come ti rovino le vacanze

ASCOLTI TV 7 LUGLIO 2019 – DOMENICA – Ieri è stata una serata intensa per la televisione italiana. Mentre Rai 1 ha mandato in replica la quarta stagione di una fiction molto amata (in vista della nuova stagione), Rai 2 ha invece puntato su una nuova serie televisiva, reboot di un precedente successo che ha emozionato il palinsesto Rai alla fine degli anni ’90.

Canale 5 invece ha puntato su un film nuovo di zecca (o quasi) per intrattenere il suo pubblico (forse stanco delle continue repliche).

Ma chi avrà vinto lo scontro degli ascolti di ieri sera, 7 luglio 2019? Ecco i dati Auditel completi.

Ascolti tv | 7 luglio 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

La Rai ampiamente stracciata a questo giro. Canale 5 ha proposto in prima serata il film Vittoria e Abdul, una pellicola del 2017 che ha interessato 2.022.000 spettatori agli ascolti e ha conquistato il 13.3% di share raccontando la storia vera di una regina e un giovane commesso indiano.

Su Rai 1 la replica della quarta stagione di Un passo dal cielo con Daniele Liotti (che è subentrato a Terence Hill) ha conquistato 1.949.000 spettatori con il 12.4% di share.

Rai 2 invece ha puntato alla messa in onda della prima stagione di Streghe, il reboot dell’omonima serie andata in onda negli anni ’90 e che aveva fatto splendere il secondo canale della Rai con ascolti di 4/5 milioni di telespettatori a serata. Un record incredibile che oggi lascia il tempo che trova. Ieri sera, infatti, la prima puntata ha totalizzato 688.000 spettatori e un 4.2% di share.

Rai 3 invece ha mandato in onda il film Flight Plan – Mistero in volo che ha ottenuto il 5.9% di share e 995.000 spettatori agli ascolti.

Italia 1 ha proposto il film Come ti rovino le vacanze, interessando 967.000 spettatori (5.9%), mentre Rete 4 ha trasmesso il nuovo appuntamento con Quarto Grado coinvolgendo 1.028.000 spettatori e il 7.8% di share.

Su La7 è andato in onda Atlantide Speciale che ha conquistato l’interesse di 445.000 spettatori (3.2%).

Su Tv8Italia’s Got Talent Best Of è stato seguito da 393.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Little Big Italy ha interessato 302.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv | 7 luglio 2019 | Domenica | Access prime time | Auditel ieri sera

In access prime time spopola su Rai 1 Techetechete che ha interessato 3.398.000 spettatori (20.5%). Canale 5 Paperissima Sprint ha coinvolto 2.439.000 spettatori e uno share del 14.9 per cento.

Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato 799.000 spettatori (4.9 per cento), mentre su Italia 1 CSI ha registrato 831.000 ascolti tv con il 5.2 per cento.

Su La 7, invece,Uozzap ha interessato 419.000 spettatori con un 2.6% di share.