Aquile randagie film scoutismo resistenza | Milano, Italia, ventennio fascista: tutte le associazioni giovanili sono chiuse per decreto del Duce, anche l’associazione scout italiana. Un gruppo di scout decide di dire di no e fonda le Aquile Randagie, giovani e ragazzi che continuano le attività scout in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza.

Dopo il 1943, i ragazzi danno vita al movimento scout clandestino che supporterà la resistenza fino alla fine della guerra: insieme ad alcuni docenti del collegio S.Carlo, le Aquile Randagie entrano a far parte di OSCAR – Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati, riuscendo a far scappare in Svizzera più di 2000 persone ricercate dai nazifascisti.

Il film narra delle coraggiose imprese del gruppo scout, intrise di quei valori di fedeltà, purezza e solidarietà che mai come oggi sentiamo il bisogno di dover rinnovare e ribadire per non tradire il prezioso lascito che questi ragazzi ci hanno tramandato.

Sarà presentato in prima mondiale come Evento speciale al Festival di Giffoni 2019 – l’appuntamento mondiale dedicato al cinema e alle arti per i ragazzi – Aquile Randagie, l’opera prima di Gianni Aureli. Il film per la prima volta nella nostra cinematografia racconta in profondità il mondo degli Scout italiani e lo fa da una prospettiva inattesa: intrecciando una storia dello scautismo alla Storia della Resistenza italiana. Due mondi che hanno coinvolto e coinvolgono e parlano a tanti giovani, per un racconto dedicato ai ragazzi e centrato su un valore sentito oggi come in forte crisi ma fortemente necessario: la partecipazione sociale e politica.

Prodotto da Finzioni Cinematografiche con il contributo di Mibact, BPER, Lombardia Film Commission, AGESCI, MASCI, Istituto Luce Cinecittà e grazie anche ai due crowdfunding di Produzioni dal Basso e CentoProduttori, il film è distribuito da Luce-Cinecittà che lo porterà sugli schermi dal 30 settembre 2019 con un’uscita evento che coinvolgerà direttamente l’associazionismo scout italiano.

Scritto dal regista Gianni Aureli insieme a Massimo Bertocci, Francesco Losavio e Gaia Moretti, Aquile Randagie intende restituire lo spirito del racconto per ragazzi, con l’avventura, l’attrazione del racconto storico e di azione e i valori di quel mondo scout che in Italia conta oggi almeno 200.000 iscritti e che ha coinvolto tanti giovani in passato.

Un mondo associazionistico e un’esperienza che ha accolto centinaia di migliaia di persone nel nostro Paese, una realtà importante di formazione e cultura. E tanto più forte il messaggio per i ragazzi in quanto il perno della storia è un gruppo di giovani e giovanissimi ‘fedeli e insieme ribelli’, che decise di dire no a imposizioni e violenze del regime e dell’invasione nazifascista, contribuendo – affiancandosi ad azioni talvolta pericolose dei partigiani – alla salvezza di centinaia di vite di donne e uomini perseguitati, cittadini ebrei, perseguitati politici.

E contribuendo a quella possibile saldatura di valori sociali, di solidarietà, di amore per la patria e di pensiero critico, comuni al mondo cattolico e progressista, che daranno alla Repubblica i suoi slanci e visioni più alti.

Aquile Randagie sarà presentato a Giffoni Experience, ai jurors della 49ma edizione, Lunedì 22 Luglio alle 19:00, alla presenza del regista Gianni Aureli, della sceneggiatrice e produttrice esecutiva Gaia Moretti,del produttore Francesco Losavio e dello sceneggiatore Massimo Bertocci, e degli interpreti Alessandro Intini, Teo Guarini, Romeo Tofani e Anna Malvaso.