Tra i tentatori dell'edizione 2019 di Temptation Island c'è sicuramente Alessandro Cannataro, che nel corso delle puntate si è molto avvicinato a Jessica, fidanzata con Andrea. Ma chi è Alessandro Cannataro? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sono sei le coppie che hanno deciso di affrontare il loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island 2019: tre settimane divisi in due villaggi diversi e con in tutto 26 tra tentatori e tentatrici disposti a tutto pur di conquistarli.

Alla fine le coppie dovranno decidere se tornare insieme o separarsi per sempre.

Alessandro Cannataro Temptation Island 2019 | Chi è

Alessandro ha 24 anni e attualmente vive a Milano, anche se nel corso degli anni ha vissuto in varie città per motivi di lavoro. Si è diplomato come Geometra, ma ha fatto soprattutto il calciatore. Ha giocato nelle giovanili dell’Inter e anche nella Premier League inglese, fino a quando la rottura della caviglia ha in parte minato la sua carriera sportiva. Attualmente gioca al Sondrio.

Il suo sogno è quello di aprire un negozio di scarpe. Essendo un bel ragazzo, ha anche partecipato a Uomini e Donne, facendo nel 2018 il corteggiatore per alcune puntate. Per quanto riguarda l’amore, ha detto di aver sofferto in passato per alcune ragazze.

Oggi è a Temptation Island 2019, il programma di Canale 5 in onda ogni lunedì, come corteggiatore. Nelle ultime puntate si è avvicinato particolarmente a Jessica, la fidanzata di Andrea. Una complicità fatta di baci, carezze e coccole. Tanto che Andrea ha chiesto un falò di confronto.

Alessandro Cannataro Temptation Island 2019 | Instagram

Il suo profilo Instagram è molto seguito, soprattutto dal pubblico femminile. Al momento ha oltre 38mila follower.

