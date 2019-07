Vittoria e Abdul trama | Storia vera | Di cosa parla il film su Canale 5

VITTORIA E ABDUL TRAMA – Questa sera, domenica 7 luglio 2019, su Canale 5 va in onda il film Vittoria e Abdul. La pellicola, diretta da Stephen Frears, racconta la vera storia della singolare amicizia tra la regina Vittoria, monarca e imperatrice inglese dal 1837 al 1901, e il funzionario indiano Abdul Karim.

Il film, una commedia del 2017 con Judi Dench e Ali Fazal, racconta dunque un episodio – o meglio, una fase – del trono della regina Vittoria che forse non tutti conoscono. E che, in quegli anni, scatenò i pettegolezzi dei sudditi inglesi e l’ira dei membri della corte del regno, che vedevano nell’amicizia tra Vittoria e Abdul qualcosa di malsano.

Ma di cosa parla esattamente il film? Quale è la trama di Vittoria e Abdul? Vediamola insieme.

Abdul Karim, un giovanissimo impiegato indiano di circa 20 anni, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, nel giorno dei festeggiamenti del giubileo per i 50 anni del regno. Il ragazzo, inoltre, viene scelto per servire a tavola durante il giubileo d’oro della regina.

L’incontro con la monarca britannica, tuttavia, cambierà per sempre la vita di entrambi. I due, infatti, non si separano più: dal loro primo casuale incontro nasce una profondissima amicizia. Abdul diventa prima il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale, della sovrana e imperatrice.

In poco tempo, Abdul e Vittoria stringono un’amicizia tanto bella quanto singolare e mal vista dagli altri membri della corte. Del resto, la regina è molto anziana, si sente sola e trova in quel ragazzo indiano una ventata di novità che insospettisce tutti i suoi familiari.

Nel tempo, i due si confrontano su molti temi. Il ragazzo, curioso e ribelle, attira la regina, stanca di protocolli e rituali di corte e di notizie funeste dalle colonie britanniche. Vittoria preferisce la compagnia di Abdul anche a quella dei consiglieri reali. Al punto che il ragazzo diventa assistente personale dell’imperatrice d’India e persino suo insegnante sulle questioni indiane, alimentando i pettegolezzi.

La loro relazione, tuttavia, scatena l’ira della famiglia reale, con conseguenze anche gravi. Il figlio della regina Vittoria, Edoardo VII, arriva persino a dare alle fiamme la corrispondenza tra Vittoria e Abdul, nel tentavo di cancellare per sempre ogni prova del loro rapporto.

