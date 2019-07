Vittoria e Abdul streaming | Diretta tv | Dove vedere il film storico con Judi Dench

VITTORIA E ABDUL STREAMING – Una commedia che è anche un film storico, basata su una storia vera – seppur romanzata come nelle migliori pellicole – e molto apprezzata dalla critica. Stiamo parlando di Vittoria e Abdul, film del 2017 con protagonisti Judi Dench e Ali Fazal.

Il film si basa sull’amicizia del tutto singolare nata nell’Ottocento tra la regina Vittoria, monarca inglese e imperatrice d’India, e il giovane commesso indiano Abdul Karim. I due si sono incontrati casualmente, dal momento che il giovane era stato scelto per servire a tavola la regina durante il giubileo per i 50 anni del suo regno, ma da allora non si sono più separati fino alla morte di Vittoria, nel 1901.

La loro amicizia, dovuta soprattutto alla volontà della regina di evadere dai protocolli che aveva seguito per una vita intera e alla sua curiosità per le storie dell’India che il ragazzo le raccontava, suscitò molti dubbi a corte. Ma anche la rabbia di alcuni familiari, che non approvavano un rapporto di amicizia così singolare come quello tra l’anziana monarca e il giovanissimo indiano.

Una storia, quindi, molto curiosa, narrata nel film diretto da Stephen Frears. Ma dove vedere in tv e in streaming Vittoria e Abdul? Di seguito, tutte le informazioni.

Vittoria e Abdul, dove vedere il film in diretta tv

Il film viene trasmesso in diretta tv su Canale 5, domenica 7 luglio 2019, a partire dalle 21.20. Per vederlo, dunque, è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 (o 505, in HD) del proprio telecomando.

O, in alternativa, sul tasto 105 del decoder Sky, per chi è in possesso di un abbonamento alla pay-tv.

Vittoria e Abdul, dove vedere il film in streaming

Tuttavia, Vittoria e Abdul è disponibile anche in streaming, grazie al servizio della piattaforma Mediaset Play. Per usufruirne, bisogna prima registrarsi (è completamente gratis) sul sito ufficiale della piattaforma o sull’omonima app.

Per registrarsi è necessario autenticarsi con un indirizzo mail o con un social network. Dopodiché sarà possibile accedere alle dirette dei singoli canali. Scegliete Canale 5 e, a partire dalle 21.20 di domenica 7 luglio 2019, godetevi lo streaming di Vittoria e Abdul.

Dal giorno dopo della messa in onda, il film sarà disponibile anche on demand, sempre su Mediaset Play. Potrete rivederlo, cioè, ogni volta che vorrete.

