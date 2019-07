Vittoria e Abdul film | Trama | Cast | Streaming | Regina | Storia vera

Questa sera, domenica 7 luglio 2019, alle 21.20 Canale 5 manda in onda un film del 2017, che fin dall’uscita ha ottenuto i favori della critica: Vittoria e Abdul. La pellicola, firmata da Stephen Frears, racconta la storia vera dell’amicizia tra la regina Vittoria e un giovane commesso indiano, Abdul Karim.

Un’amicizia profondamente improbabile, quella tra Victoria e Abdul, che scatenò non soltanto un certo sgomento (e una buona dose di pettegolezzi) tra i sudditi della regina britannica, ma anche all’interno della sua famiglia e dell’intera corte.

Era il 1887 quando al Castello di Windsor arrivò l’indiano Mohammed Abdul Karim (1863-1909): da allora, l’uomo rimase a corte per 15 anni, fino alla morte della regina Vittoria. Prima come cameriere, poi come suo segretario privato.

È proprio su questa singolare storia che si basa il film, con una magistrale Judi Dench nel ruolo della regina. Di seguito, tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola.

Vittoria e Abdul film | Trama

Il film, come già anticipato, si basa sulla singolare amicizia (realmente esistita) tra Abdul Karim, umile impiegato indiano di soli 20 anni, e la regina Vittoria.

Il ragazzo viene scelto per servire alla tavola della regina in occasione del giubileo per i 50 anni del regno della sovrana. Il loro incontro casuale, però, si trasforma in una profonda amicizia, quando la regina decide di far rimanere Abdul a corte.

Prima nel ruolo di servitore, poi di segretario e infine di “Munshi”, maestro spirituale della regina e imperatrice d’India.

Tuttavia, il rapporto tra i due scatena numerosi pettegolezzi tra i sudditi. E anche un certo fastidio a corte: su tutti, quello del figlio di Vittoria, Edoardo VII. Alla regina il compito di controllare la “rivolta interna” e di convincere i familiari della bontà della sua scelta.

La trama completa del film

Vittoria e Abdul film | Storia vera

Come già detto, il film racconta una storia vera. Quella dell’amicizia tra la regina e il funzionario indiano che la famiglia reale, dopo la morte di Vittoria, ha cercato di cancellare con tutte le sue forze.

Prima bruciando tutta la corrispondenza tra i due, poi rispedendo in India Abdul. Oggi, Frogmore Cottage non conserva più alcuna memoria delle confidenze tra Abdul Karim e la regina Victoria.

Eppure, tutto il mondo oggi ha conosciuto la storia di questa splendida amicizia, grazie al libro di Shrabani Basu “Vittoria e Abdul” (2011) e al film omonimo del 2017.

Vittoria e Abdul film | Cast

Qual è il cast del film? Judi Dench, come già detto, è impegnata nel ruolo della regina Vittoria. Panni che l’attrice ha già vestito in altre occasioni cinematografiche: nel film “La mia regina”, del 1997, Dench aveva interpretato la stessa Vittoria, mentre in “Shakespeare in Love” (1998) aveva vestito i panni di Elisabetta.

A interpretare Abdul Karim è Ali Fazal (che ha recitato in pellicole come Amore in linea, 3 Idiots, Fast & Furious 7).

Tim Pigott-Smith invece è sir Henry Ponsonby, mentre Eddie Izzard interpreta Bertie. Simon Callow è il signor Puccini, mentre Olivia Williams e Michael Gambon sono rispettivamente Jane Spencer e Lord Salisbury.

Il cast completo di Vittoria e Abdul

Vittoria e Abdul film | Trailer

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film Vittoria e Abdul:

Vittoria e Abdul film | Dove vederlo in diretta tv e in streaming

Dove vedere il film Vittoria Abdul in diretta tv? La pellicola viene trasmessa su Canale 5 domenica 7 luglio 2019, a partire dalle ore 21.20.

Per vedere il film, vi basterà dunque sintonizzarvi su Canale 5 (tasto 5 o 505 del vostro telecomando).

Potete anche vedere il film in streaming su Mediaset Play, la piattaforma di streaming del Biscione. Per utilizzarla, basta registrarsi gratis e poi vedere ciò che va in onda sui canali Mediaset anche su pc, smarthphone e tablet. Sia in diretta, che tramite il servizio on demand.