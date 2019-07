Vittoria e Abdul cast completo | Attori | Personaggi | Judi Dench

È un cast d’eccezione quello che ha recitato nel film Vittoria e Abdul, commedia storica del 2017 che questa sera, domenica 7 luglio 2019, viene trasmessa su Canale 5.

Il film, diretto da Stephen Frears, racconta la storia vera di una particolare amicizia: quella tra la regina Vittoria, monarca inglese dal 1837 al 1901, e il funzionario indiano Abdul Karim, che arriva a corte come suo servitore e non va mai più via, assumendo prima il ruolo di segretario e infine quello di “Munshi”, maestro spirituale di Vittoria.

La loro amicizia suscitò l’ira e le invidie dei parenti della regina, che temevano che il giovane indiano – di soli 20 anni – potesse circuire la regina, ormai anziana. E che alla morte della sovrana hanno deciso di bruciare la corrispondenza tra i due, eliminando ogni traccia del passaggio di Abdul in Inghilterra.

Ma qual è il cast completo del film? Chi sono gli attori? Vediamoli insieme.

Vittoria e Abdul cast completo | L’elenco degli attori e dei personaggi interpretati

Protagonista assoluta del film Vittoria e Abdul è Judi Dench, attrice che nella pellicola interpreta la regina Vittoria. L’attrice è alla sua terza interpretazione di una regina nella sua carriera, dopo quella della stessa Vittoria nel film “La mia regina”, nel 1997, e di Elisabetta in “Shakespeare in Love” (1998). Abdul, invece, è interpretato da Ali Fazal, noto per i suoi ruoli in Amore in linea, 3 Idiots, Fast & Furious 7.

Di seguito, l’elenco completo degli attori del film e dei personaggi che interpretano:

Judi Dench – Regina Vittoria

Ali Fazal – Abdul Karim

Eddie Izzard – Bertie

Adeel Akhtar – Mohammed

Tim Pigott-Smith – Sin Henry Ponsonby

Olivia Williams – Lady Churchill

Fenella Woolgar – Miss Phipps

Paul Higgins – Dr. Reid

Robin Soans – Arthur Bigge

Julian Wadham – Alick Yorke

Simon Callow – Puccini

Michael Gambon – Lord Salisbury

Vittoria e Abdul cast completo | Trailer

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film Vittoria e Abdul, in onda su Canale 5 domenica 7 luglio 2019 alle 21.20: