Usa Olanda streaming | Dove vederla in diretta tv | Finale Mondiale femminile 2019 | Orario

USA OLANDA STREAMING TV – È stato un mese intenso, durante il quale il calcio femminile – soprattutto in Italia – è passato da fenomeno di costume a vero e proprio sport: dal pregiudizio all’amore incondizionato, dalle battute (che ancora persistono) allo sdoganamento di un tifo che si avvicina pian piano a quello maschile.

Oggi, domenica 7 aprile 2019, va in scena l’ultimo atto del Mondiale di calcio femminile 2019: la finale. A contendersi la vittoria della Coppa del mondo sono gli Usa, autentico carro armato del calcio femminile e campione in carica (nonché unica Nazionale ad aver vinto i Mondiali per tre volte), e l’Olanda, campione d’Europa in carica, che ha eliminato tra le altre proprio l’Italia ai quarti di finale.

Tutto sulla Nazionale italiana di calcio femminile

Il calcio di inizio della finale tra Stati Uniti e Olanda è previsto per le ore 17, allo stadio Parc OL di Lione.

Ma dove vedere la partita di oggi tra USA (Stati Uniti) e Olanda? In tv o in streaming? In chiaro o su Sky? Ecco tutte le risposte.

Usa Olanda streaming | Dove vedere la finale dei Mondiali femminili in tv

La partita tra Stati Uniti e Olanda sarà visibile in diretta tv in chiaro, ma anche su Sky. Se la celebre pay-tv ha acquisito i diritti di trasmissione di tutte e 52 i match del Mondiale femminile, la Rai invece ha il diritto a trasmettere le 15 partite più importanti: tutte quelle dell’Italia, ma anche la finale.

La finale Usa Olanda sarà quindi disponibile su entrambe le piattaforme. Sia su Sky Sport Mondiali (canale 202 e 249 del vostro decoder), sia in chiaro su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del vostro telecomando).

Calcio di inizio alle ore 17. Previsto un ampio pre e post partita, con commenti dallo studio e collegamenti con gli inviati a Lione.

Il calendario delle partite della Nazionale italiana

Usa Olanda streaming | Dove vedere la finale dei Mondiali femminili su pc, smartphone e tablet

Se non riuscite a vedere la partita in tv perché siete fuori casa o per qualsiasi altro motivo, non preoccupatevi. Potete comunque godervi lo spettacolo della finale del Mondiale femminile 2019 in streaming.

Sia la Rai che Sky, infatti, dispongono di una piattaforma di streaming che rende disponibili i loro contenuti anche su pc, smartphone o tablet. Per vedere la partita tra Stati Uniti e Olanda in streaming, dunque, potete utilizzare SkyGo, accessibile per tutti gli abbonati Sky, o RaiPlay, analoga piattaforma streaming della Rai completamente gratis (basta solo registrarsi con mail o un account social).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite del Mondiale femminile 2019 in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

I sei gironi del Mondiale femminile 2019

Usa Olanda streaming | Probabili formazioni

Ma quali sono le formazioni di Stati Uniti e Olanda per la sfida di oggi pomeriggio? Quali saranno le scelte dei due allenatori per portare a casa la Coppa del mondo di calcio femminile?

Stati Uniti Olanda sarà anche la sfida a distanza tra due delle calciatrici più forti del mondo: da un lato Alex Morgan, degli Stati Uniti, forse la giocatrice più ricca e famosa al mondo e attuale capocannoniere del torneo; dall’altro Lieke Martens, dell’Olanda, che ha trascinato le Orange alla vittoria dell’Europeo del 2017 e spera di fare altrettanto al Mondiale, nonostante un infortunio al piede.

Il calendario completo dei Mondiali femminili 2019

Di seguito, le probabili formazioni:

USA (4-3-3): Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Ertz, Mewis, Lavelle; Heath, Morgan, Rapinoe.

CT: Ellis.

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens.

CT: Wiegman.

ARBITRO: Frappart (Francia).

L’albo d’oro del Mondiale femminile