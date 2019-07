Un passo dal cielo 4 | Trama | Cast | Streaming | Recap | Repliche | Puntate | Rai 1

UN PASSO DAL CIELO 4 – Un passo dal cielo è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 e che può contare su quattro stagioni andate in onda fino al 2019.

La serie racconta della vita di Pietro Theiene (interpretato da Terence Hill), un comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido (Trentino-Alto Adige). Pietro è il protagonista fino alla terza stagione, dalla quarta subentra il nuovo comandante, Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti.

Un passo dal cielo 4 | Cosa è successo nelle prime tre stagioni

Pietro è un ispettore superiore del corpo forestale che lavora con il collega detto Roccia. L’uomo ha una vasta conoscenza della natura e si muove abile tra le montagne, ma il suo cuore è attraversato da un grave dolore dovuto alla perdita della moglie.

Sua cognata, Claudia, lo ritiene responsabile della morte di sua sorella, avvenuta durante una scalata. Pietro cerca di essere presente per il nipote Giorgio, spunto tramite il quale riuscirà a riavvicinarsi a Claudia alla fine della prima stagione, mentre si sviluppano dinamiche sentimentali tra Nappi e Silvia e tra Giorgio e Chiara (la figlia di Roccia).

Nella seconda stagione di Un passo dal cielo, Pietro soccorre Anja, ma la ragazza viene poi uccisa forse perché in realtà era una pusher. Pietro nel corso della stagione tenterà di scoprire chi l’ha uccisa, mentre Nappi si dimostra sempre più geloso nei confronti di Tobias (ex di Silvia). Problemi in paradiso anche per i più giovani, infatti Chiara dovrà gestire anche Miriam, innamorata di Giorgio.

Nella terza stagione Pietro aiuta un’ex prostituta a ritrovare il figlio. Silvia ha lasciato Nappi, il quale è attratto da una modella mentre Giorgio, che vuole sposarsi con Chiara, entra nella Forestale. Pietro e Tommaso, un collega di cui Giorgio è invidioso, trovano il figlio dell’ex prostituta e aiutano entrambi.

Nappi si fidanza con la modella, Tommaso con Natasha (l’ex prostituta), invece Chiara e Giorgio si lasciano.

Chiara si lega al cuoco Karl, Giorgio si fidanza con Manuela. Pietro infine decide di lasciare San Candido per lavorare in Nepal.

Un passo dal cielo 4 | La trama

La trama della quarta stagione di Un passo dal cielo vede l’assenza di Pietro colmata dal nuovo comandante della forestale, Francesco Neri. L’uomo è in piena crisi per la morte del figlio ed è stato lasciato dalla moglie Liva, che vive in una comunità religiosa gestita da Kroess (detto il maestro). Francesco non si fida di quell’uomo anzi, lo ritiene implicato in un omicidio.

Nappi invece è geloso della new entry Fedez (che interpreta se stesso), perché si contende l’interesse di Eva; la loro relazione è minacciata anche da Cristina, sorella di Huber, innamorata a sua volta del commissario.

Tommaso deve gestire l’ex fidanzato di Natasha, mentre Emma s’innamora di Francesco.

Un passo dal cielo 4 | Il cast

Qual è il cast di Un passo dal cielo 4? La new entry da protagonista è di Daniele Liotti che interpreta Francesco Neri, il comandante della forestale che prende il posto di Pietro (interpretato da Terence Hill).

“Un passo dal cielo è una serie molto difficile da girare. Vengono scelte “location” spettacolari, in posti isolati e non facilmente raggiungibili. La prima volta che siamo stati sulle tre cime di Lavaredo, a 2.800 metri di altezza, mi mancava il fiato. Allora ho pensato: “Però, Terence, quando ti guardavo in tv, standomene bello comodo sul divano non credevo fosse così dura”, ha raccontato Liotti come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni.

Nel cast di Un passo dal cielo 4 vediamo Enrico lanniello, Francesco Salvi, Gianmarco Pozzoli, Rocio Muoz Morales, Pilara Fogliati, Alice Torani, Francesca Piroi, Daniela Virgilio, Cristina Marino, Tommaso Ramenghi, Caterina Shulha, Matteo Martari, Pierangelo Menci e con la partecipazione di Fedez.

Un passo dal cielo 4 | Streaming

Dove vedere Un passo dal cielo 4? La serie televisiva va in onda in replica su Rai 1 da domenica 7 luglio 2019. Rai 1 è disponibile al primo canale del telecomando del digitale terrestre. In compenso, chi vuole seguire Un passo dal cielo in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.